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لليوم السادس.. أردنيون يتظاهرون قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع غزة- (صور)

30 - مارس - 2024

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عمان: تظاهر آلاف الأردنيين، الجمعة، قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان، تضامنا مع قطاع غزة، وذلك لليوم السادس على التوالي.
وأفاد مراسل الأناضول بأن الوقفة أقيمت بالساحة المقابلة للمسجد الكالوتي، بمنطقة الرابية، بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة.
وندد المشاركون في هتافاتهم بالإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.
كما طالبوا بإغلاق سفارة إسرائيل لدى المملكة، معتبرين أن خطوة استدعاء السفير غير كافية.
وهتف المشاركون بإسقاط اتفاقية السلام، الموقعة مع إسرائيل عام 1994.
واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، كما رفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 30, 2024 الساعة 1:17 ص

    لا حياة لمن تنادي يا هادي ✌️🇵🇸✌️🇵🇸

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  2. يقول عابر سبيل:
    مارس 30, 2024 الساعة 6:56 م

    مظاهرات للتنفيس عن الغضب والاحتقان لتجنب أي انفجار … وكأنك يا بوزيد ما غزيت …

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  3. يقول الغريب:
    مارس 31, 2024 الساعة 12:12 م

    اذا لم تقطع العلاقات مع اسرائيل يجب ان تتواصل المظاهرات الى ستة اشهر وليست ستة ايام

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