لليوم السادس.. أردنيون يتظاهرون قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع غزة- (صور)

عمان: تظاهر آلاف الأردنيين، الجمعة، قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان، تضامنا مع قطاع غزة، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الوقفة أقيمت بالساحة المقابلة للمسجد الكالوتي، بمنطقة الرابية، بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة.

وندد المشاركون في هتافاتهم بالإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

كما طالبوا بإغلاق سفارة إسرائيل لدى المملكة، معتبرين أن خطوة استدعاء السفير غير كافية.

وهتف المشاركون بإسقاط اتفاقية السلام، الموقعة مع إسرائيل عام 1994.

واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، كما رفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)