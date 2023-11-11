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لليوم الـ36 على التوالي.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف غزة- (فيديوهات)

منذ 12 دقيقة

دخان يتصاعد فوق المباني خلال غارة إسرائيلية على القطاع الفلسطيني

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غزة: لليوم الـ36 على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

وأفادت وزارة الداخلية في غزة على منصة تلغرام “بسقوط 6 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع”.

واستهدف القصف المستشفيات ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع عزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته عدة مواقع ومنازل في حي النصر، والشيخ رضوان، في الوقت الذي تستمر فيه المدفعية بالتوغل في مناطق شمال غرب غزة.

ودمرت غارة إسرائيلية منزلا مأهولا في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأسفر القصف الذي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

كما سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيمي جباليا والبريج.

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض مستشفيات عديدة في القطاع لقصف إسرائيلي طال مرافق ومحيط عدد منها، في ظل استمرار معاناة تلك المشافي وتوقف بعضها عن العمل لنفاد الوقود الذي تعتمد عليه بعد انقطاع الكهرباء.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية مشهدا مصورا لأطباء يجرون عملية جراحية في الظلام داخل مستشفى القدس في غزة.

وفي وقت لاحق، استهدف الاحتلال بوابة المستشفى الإندونيسي، معلنا توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى.

وتعرض محيط مستشفى الشفاء مجددا، لقصف من مدفعية الاحتلال وطيرانه الحربي، وإلقاء قنابل الفسفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشاطئ.

(الأناضول)

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