لماذا أفشل نتنياهو وقف إطلاق النار؟

لخّص اتصالان هاتفيان النتيجة السلبية لجولة المفاوضات الأخيرة بين «حماس» وإسرائيل.

اختصر أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا، زيارته التاسعة التي بدأت في سفارة أمريكا في القدس التي أعلن منها «موافقة نتنياهو» على «المقترح» الأمريكي، وأتبع ذلك بلقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، لكن لقاءه بأمير قطر تعذّر وانتهى الأمر بمحادثة هاتفية معه.

أما مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي جرت مساء أمس مع بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، فكشفت تباينا بين مزاعم بلينكن عن موافقة نتنياهو على المقترح الأمريكي، واتضاح فشل بايدن في ما اعتبرته وسائل الأنباء محاولة أخيرة لإقناع نتنياهو بإبداء «بعض المرونة» في ما يخص موقفه من الانسحاب من محوري صلاح الدين (فيلادلفيا) ونتساريم.

فشلت إذن كل أشكال المناورات والتعديلات على النصوص والجهود والضغوط التي أوصلت إلى هذه النقطة الحرجة من المباحثات التي كانت قد توّجت بموافقة مبدئية من «حماس» في 2 تموز/يوليو الماضي على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 ومقترح بايدن، وبعد توجيه بلينكن اللوم لـ«حماس» بعد اجتماعه الأخير مع نتنياهو، تبيّن أنه هو الذي وافق، عمليا، على «مقترح نتنياهو» لوأد مقترح بايدن، ولتجاوز القرار الأممي، وليس العكس.

أفرغ نتنياهو مقترح بايدن من أي إمكانية لوقف دائم لوقف إطلاق النار حيث نص فحسب على «مناقشة» وقف دائم لإطلاق النار «في مرحلة تالية» و«ضمن سقف محدد» مع إقرار أن جيش الاحتلال سيعاود الحرب وذلك عبر ربط الهدنة بموافقة «حماس» على المطالب الإسرائيلية، بل إنه ربط تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بموافقة الحركة «على جميع البنود»!

تمت صياغة المقترح الإسرائيلي (الذي وافق عليه بلينكن عمليا) بحيث يكسب نتنياهو عودة الرهائن ثم يعيد استئناف الحرب، ولضمان استحالة الاتفاق فقد أضاف نتنياهو شرط استمرار السيطرة على محوري صلاح الدين ونتساريم، كما رفض «الحل الوسط» الذي عرضته مكالمة بايدن، ووافق عليه الوفد الإسرائيلي المفاوض، وصادقت عليه أجهزة الأمن الإسرائيلية، وهو الانسحاب مؤقتا لستة أسابيع هدنة، بحيث يعاود جيش الاحتلال السيطرة على المعبرين فلماذا رفض نتنياهو ذلك؟

ما توضّحه دوافع نتنياهو هي أنه، أولا، لا يهتمّ بتاتا بمصير الرهائن الإسرائيليين، وعلى الأغلب أنه يعتبر مصرعهم خلال الحرب سيضيف إلى رصيد ائتلافه وشركاه من المحكومين جنائيا والإرهابيين ودعاة الإبادة، وثانيا، أنه يؤشّر في رفضه عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة المعبر إلى السيناريوهات القادمة لإلغاء كل الوجود السياسي الفلسطيني وليس «حماس» فحسب (إضافة إلى فرض الأمر الواقع للاحتلال على مصر وعزل القطاع من كافة الجهات البرية).

لم يتأخر نتنياهو، على أي حال، على إعلان خططه المستقبلية فقد تحدّث مباشرة بعد فشل المفاوضات عن «الثروة الأمنية والاستراتيجية» التي ستفقدها إسرائيل في حال تخلت عن السيطرة على محوري صلاح الدين ونتساريم، وأشار إلى أفق احتلال طويل الأمد لغزة، وقد استشرفت صحيفة «هآرتس» أهمية نتساريم في خطة نتنياهو لـ«اليوم التالي» مع خطط للاستيطان في شمال غزة تتضمن طرد مئات الآلاف من سكانه إلى الجنوب.

تتوضّح في هذه الرؤى معالم «الحل النهائي» العنصريّ الإسرائيلي للمسألة الفلسطينية لكنّها رؤى باتجاه واحد يتجاهل المفاعيل المفتوحة بكل اتجاه. خطط تحتاج إلى عالم يتقبّل وجود نازيّة جديدة مقلوبة ينفّذ فيها أحفاد «الهولوكوست» الألماني اليهود محرقة كبرى للفلسطينيين فهل العالم جاهز لسيناريو إبادة جديدة؟