لماذا استخدمت إسرائيل أجواء العراق لضرب إيران؟

بعد الساعة الثانية من فجر يوم السبت الماضي بقليل شنّت إسرائيل على إيران هجمات استمرّت قرابة أربع ساعات. تحدّثت مصادر تل أبيب عن قيام 100 طائرة حربية بهجمات بالصواريخ على 20 موقعا.
حسب بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة فإن الطائرات الإسرائيلية “هاجمت عدة مواقع عسكرية ورادارات إيرانية انطلاقا من المجال الجوي العراقي وعلى بعد حوالي 70 ميلا من الحدود الإيرانية” معتبرة ذلك تواطؤا أمريكيا “لا شك فيه” لأن “المجال الجوي العراقي يخضع لسيطرة وإشراف الجيش الأمريكي”.
تجاهلت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه المزاعم، وجاء التأكيد في العراق من مصادر غير حكومية، فحث رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، حكومته على “الرد بسرعة بإجراءات دبلوماسية وسياسية” ضد إسرائيل، وحمّل هادي العامري، أحد قادة “الحشد الشعبي” الأمريكيين المسؤولية.
إضافة إلى ذلك فإن “اللجنة التنسيقية العليا” الأمريكية – العراقية اجتمعت أمس الأحد برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين “لاستعراض المنجزات” ومناقشة “أوراق العمل المستقبلية” التي تشمل “التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية، والأمن والدفاع، والطاقة، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والبيئة”.
تحتاج الوقائع الآنفة إلى قراءة ما وراء السطور، وأولها أن إسرائيل، وعلى عكس الضربة السابقة التي وجهتها لإيران، تجنبت استخدام المجالات الجوية العربية للأردن والسعودية وللدول العربية الأخرى القريبة من إيران، وهو ما يعني أن تلك الدول رفضت استخدام أجوائها، سواء اعتبرنا ذلك استجابة لمطالب طهران، أو كتعبير عن رفضها للسياسات الإسرائيلية في غزة ولبنان والإقليم، أو ببساطة خوفا من حرب إقليمية واسعة تضرّ الجميع، وربما للأسباب الآنفة كلها. لا يتجاهل التحليل الآنف، احتمالات أخرى، ومنها أن دولة عربية أو أكثر خلصت إلى عدم وجود قرار أمريكي بضربة كبرى لإيران، وأنها فضّلت بالتالي، في هذه الجولة على الأقل، أن ابتعادها عن الصراع هو الخيار الأفضل حاليا، وبذلك تتجنّب ردود فعل إيرانية لاحقة، وتنتظر، على الأغلب، احتمالات انتخاب دونالد ترامب.
يحتمل استخدام المجال الجوي العراقي، ضمن السياقات الآنفة، معاني مختلفة يصعب على الجميع التصريح عنها، فتمكن قراءته باعتباره استمرارا للاحتلال الأمريكي لأجواء العراق، أو باعتبار الهجوم شكلا من أشكال الإدارة الأمريكية المتوازنة لاحتواء الصراع، وهو ما عبّرت عنه تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعليقه على ما جرى حين قال: “استهدف الإسرائيليون مواقع عسكرية فقط، وآمل أن يكون هذا آخر تبادل للضربات بين تل أبيب وطهران”.
وبهذه الحالة، فإن استخدام الأجواء العراقية (التي تحكمها حكومة قريبة من إيران) كان جزءا من تسوية ضمنية (مؤقتة؟) للنزاع لا تُفسد “المجال الجوي” للانتخابات الأمريكية، ولا تجبر إيران على الردّ على إسرائيل، وفي أثناء ذلك تستمر معارك الأطراف والمذابح في غزة ولبنان.
تسرب في 15 أكتوبر/ قبل الضربة باسبوع صور أقمار صناعية تظهر تدريبات على تزويد المقاتلات بالوقود في الجو ، وعلى تنقلات للقوات الإسرائيلية “هذا يشي بضربة أوسع واكبر وبالتالي رد إيراني متناسق/التنقلات” ، واشنطن اعتبرت التسريب غير مؤثر ولكنه بحد ذاته”التسريب” خطير جداً وفتحت تحقيقاً
سربت أمريكا “الموعد والحجم/طبيعة الضربة” لدول عربية وهذه سربتها لإيران “حلق طيران ايران ليس للتصدي إنما لتجنب قصفه على الأرض”، فواشنطن معنية بتجنب حرب شاملة ، وما قامت به”أغضب نتنياهو” ولكنه لا يتعارض مع البروتوكولات المعمول بها
بدأت الضربة بقصف الرادارات والدفاعات اليقظة في سوريا والعراق، ثم لتقصف إيران من أجواء العراق “دون تزويد بالوقود من الجو ، والأهم تجنب حرب أوسع وأشمل/عدوان على سيادة إيران”
الدرس: استباحة العراق وسوريا لغياب السيادة والدولة بالتناحر الداخلي والمزايدة والتخوين ، ف”الولائية” جزء من المشكلة ، والصدر فهمها صح
رغم هشاشة الضربة والتي لا تذكر. وليست بقدر التهويل والترويج من قبل إسرائيل قبل تنفيذ الضربة. لكن نتساءل أليس من المضحك والمدهش في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران أن الطائرات الإسرائيلية عبرت الأجواء السورية والعراقية حصراً بكل سهولة ودون أي اعتراضات وعراقيل من سوريا والعراق، أليس كان من البديهي والمفترض أن تتجنبهما لكونهما حليفان لإيران، 🤣🤣🤣ولماذا ؟!! تجنبت العبور في أجواء البلدان العربية غير الحليفة لإيران. كالخليج والأردن.
عالم التحالفات والسياسة غريب فعلاً.