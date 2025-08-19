لماذا انسحبت الممثلة السورية أمل عرفة من مسلسل “عيلة الملك”؟

بيروت- “القدس العربي”:

بعد أيام قليلة من انطلاق تصوير مسلسل “عيلة الملك” في العاصمة السورية دمشق، فاجأت النجمة السورية أمل عرفة الجمهور والمتابعين بإعلان انسحابها من المسلسل عبر منصة “إكس”، كاتبة باقتضاب عبارة واحدة: “أعلن انسحابي من مسلسل عيلة الملك… كل التوفيق لكادر العمل”.

وكانت هذه العبارة المقتضبة كفيلة بطرح العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي دفعت أمل إلى الانسحاب بعد أيام قليلة جداً من انطلاق عمليات التصوير مع العلم أنها كانت تبدي حماسة لافتة حول مشاركتها في هذا المسلسل المقرر أن يكون من بين أبرز الاعمال الدرامية المرتقبة في الموسم الرمضاني المقبل 2026.

أعلن انسحابي من مسلسل عيلة الملك

كل التوفيق لكادر العمل🌺 — Amal Arafa (@AmalArafaa) August 18, 2025

ولم يعلّق صناع العمل حتى تاريخه على هذا الانسحاب المفاجئ ومَن هي الممثلة التي ستحل مكان عرفة.

ويضم المسلسل الذي هو من النوع الدرامي الاجتماعي المعاصر، مجموعة من نجوم الدراما السورية ومن بينهم جوان خضر، عبدالهادي الصباغ، سلوم حداد، شكران مرتجى، نادين خوري، لجين إسماعيل، مديحة كنيفاتي، رنا ريشة، هدى الشعراوي، وسواهم.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع عائلي حاد بين تاجر قديم وابنه الضابط الكبير الذي تربى في أحضان السلطة وتعلم القسوة والنفوذ على يد أحد كبار الضباط، ولا يعرف الابن حب والده، بل يشعر وكأنه يفرض عليه الضرائب بالإكراه، كأنه ينتقم من ماضٍ يرفضه، في حين يساند الأخ الأصغر والده متمسكاً بالوفاء للعائلة والتجارة ما يجعل الصراع محتدماً بين الأخوين.

على صعيد آخر، تشارك أمل عرفة في بطولة مسلسل “مطبخ المدينة” للمخرجة رشا شربتجي، إذ ستجسد الدور الذي كان مقرراً للفنانة سلافة معمار. ويجمع العمل العديد من الأسماء اللامعة في الدراما السورية ومن بينهم عباس النوري، مكسيم خليل، عبد المنعم عمايري، فادي صبيح، خالد القيش، محمد حداقي، ويامن الحجلي، وهو من تأليف علي وجيه وسيف رضا حامد.