لماذا تجاهل مدرب الجزائر ضم جوكر فيردر بريمن؟

لندن- “القدس العربي”:

أثيرت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الجزائرية، بعد قرار المدير الفني للمنتخب فلاديمير بيتكوفيتش، باستبعاد جوكر نادي فيردر بريمن الألماني ميتشيل فايزر، من القائمة النهائية التي سيعتمد عليها المدرب السويسري في آخر مباراتين لمحاربي الصحراء بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، أمام غينيا الاستوائية وليبيريا في عطلة الفيفا المقررة منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت الصحف والمواقع الرياضية المحلية، تنتظر رؤية نجم الملاعب الألمانية للمرة الأولى بقميص أبطال أفريقيا 2019، لا سيما بعد الانتهاء من إجراءات المطلوبة لتغيير جنسيته الرياضية من الألمانية إلى الجزائرية، بجانب حاجة المنتخب إلى خدماته في ظل مشاكل الإصابة التي يعاني منها الخيار الأساسي يوسف عطال وبديله محمد فارسي، لكن في الأخير، تفاجأ الإعلام والرأي العام بخروج صاحب الـ30 عاما من حسابات بيتكوفيتش في آخر معسكر تدريبي للمنتخب هذا العام.

وعلى الرغم من اكتفاء المدرب ببعض الجمل المقتضبة، في رده على أسئلة الصحافيين حول أسباب استبعاد الظهير الأيمن المتعدد الاستخدام، لشرح الأسباب الفنية التي دفعته لاتخاذ قرار تأجيل قرار ضمه إلى صفوف المنتخب، فقد علمت منصة “عين الرياضية” من مصدر مقرب من الجهاز الفني للخضر، أن الفكرة بالنسبة لبيتكوفيتش، أنه ينظر لفايزر على أنه بالأساس ظهير أيمن، وبالتالي لا ينوي أو يفكر في الاستعانة به في مراكز أخرى، وذلك في الوقت الذي لا يحتاج فيه لخيارات أخرى في مركز المدافع الأيمن.

وشدد نفس المصدر، على أن المدرب بيتكوفيتش كان ملزما باستدعاء لاعبين فقط في مركز الظهير الأيمن، وذلك لما وُصف بالأسباب “الفنية المنطقية”، كما جرت العادة في فترات التوقف الدولي السابقة، وبالتبعية اضطر بعد تفكير طويل، لاختيار الثنائي محمد فارسي ويوسف عطال في هذا المركز، خاصة وأنهما يمتازان بقدرتهما الفائقة على مساندة خط الهجوم، وهذا ما يحتاجه المنتخب في آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة للكان، على أن ينتظر الألماني المولد، فرصته في قادم المواعيد.

ويصنف فايزر، كواحد من أشهر الأسماء التي شغلت مركز الظهير الأيمن في الملاعب الألمانية على مدار العقد الماضي، كظهير عصري يُجيد القيام بأدواره الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، غير أنه يؤدي بشكل جيد في مراكز أخرى مثل لاعب الوسط الثالث والجناح الأيمن، وهو ما ساعده على اللعب لعدة أندية كبيرة في الدوري الألماني، في مقدمتهم كبير القوم بايرن ميونخ، وباير ليفركوزن، وهيرتا برلين، قبل أن يستقر مع فريقه الحالي فيردر بريمن منذ العام 2021، وهذا الموسم شارك في 9 مباريات على مستوى الدوري والكأس، خرج منها بهدف وتقديم 4 تمريرات حاسمة، ومع ذلك، لم يحظ أبدا بفرصة اللعب لمنتخب ألمانيا الأول ولا الجزائر، حتى بعد محاولته البائسة لمغازلة مدرب الخضر السابق جمال بلماضي قبل بطولة أفريقيا الأخيرة.