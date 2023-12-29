سياسة | عربي | فلسطين

لماذا تحمل هذه الدبابة الإسرائيلية لافتة شارع الحاج أمين الحسيني؟- (صور)

منذ ساعتين

لافتة شارع مأخوذة من غزة تظهر على دبابة، بالقرب من حدود غزة، في 28 ديسمبر، 2023- رويترز

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باريس- “القدس العربي”: أظهرت صور قادمة من قطاع غزة، اليوم، دبابة إسرائيلية تثبّت في مقدمتها لافتة طرقية تحمل اسم “شارع الحاج أمين الحسيني” باللغتين العربية والإنكليزية.

الصورة واحدة من مجموعة تصوّر جنوداً إسرائيليين في قاعدة لإصلاح الدبابات على الحدود مع قطاع غزة المحاصر.

يذكر أن الحاج أمين الحسيني أو المفتي من مواليد القدس عام 1895 (وتوفي في 4 يوليو 1974) وشغل موقع المفتي العام للقدس، ورئيس حكومة عموم فلسطين. وهو من أبرز الشخصيات في تاريخ فلسطين المعاصر.

وعلى ما يبدو فإن لافتة الدبابة الإسرائيلية أرادت أن تبعث برسالة توحي بانتصارها عبر الوصول إلى وسط مدينة غزة، و”مصادرة شارع” يحمل اسم هذه الشخصية ذات الرمزية الكبيرة.

وتنضم هذه المحاولة إلى محاولات أخرى لرفع العلم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة، أو جَرف قبضة المقاومة التي تعمّد جيش الاحتلال إظهارها في فيديوهات وصور عديدة.

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    ديسمبر 29, 2023 الساعة 9:59 ص

    هذه من أساليب الحرب النفسيّة القصيرة النظر؛ نتيجة الافلاس الصهيونيّ بعد طوفان الأقصى؛ يريدون أطفاء جمرة
    الحقد بالثأر من البشر والحجر…كان نابليون عسكريًا حكيمًا؛ وقال: لا أدخل مدينة حتى انتصر على جيش العدوّ؛ بعدها
    سأدخل إلى المدينة من دون مقاومة.الحاج أمين الحسينيّ؛ بذل جهودًا لتجييش العالم ضد الصهيونيّة؛ فهم حاقدون
    عليه…كديدنهم مع أي خصم لليهود عبر التاريخ.بعدما باغت طوفان الأقصى الجيش الصهيونيّ وأوقع فيه مئات من
    القتلى…ثمّ فشلوا في السيطرة على غزّة بفعل المقاومة الفلسطينيّة؛ يريدون استخدام لغة الإشارات الخرساء؛ لعلّ ذلك يسعفهم من الداء والبلاء…ولات ساعة مناص.إنّ يوم السابع من تشرين أوّل؛ طغراء منقوشة في الرّوح لا تتوارى
    ولا تذهب ولا تروح؛ فهي جرح مستمرّ فيهم حتى انفكاك اورشليم الأفعى عن المسجد الأقصى.

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  2. يقول عاشق الأقصى:
    ديسمبر 29, 2023 الساعة 10:13 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم. خمس جنود لجر جنزير واحد.

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  3. يقول إبن آكسيل:
    ديسمبر 29, 2023 الساعة 10:26 ص

    إفلاس ذهني معبر عن معنويات ساقطة للقتلة الصهاينة و من يدافع عنهم …..إنتحروا في غزة و لن يقبلهم أحد منذ الآن …. التعايش معهم أصبح من المستحيلات السبعة ….

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