لماذا تراجع ابن أسطورة البريميرليغ عن تمثيل المغرب؟

الرباط- “القدس العربي”:

ترددت أنباء عن خروج الجامعة الملكية لكرة القدم، من السباق على ابن أسطورة الدوري الإنكليزي الممتاز ومنتخب هولندا روبن فان بيرسي، وذلك بالرغم من انتزاع موافقته في وقت سابق لتمثيل شباب أسود أطلس في المستقبل القريب، قبل أن تتبدل الأوضاع في الأيام والساعات القليلة الماضية، بتأثر اللاعب بالضغوطات الهائلة التي مورست عليه لمنعه من تمثيل وطن الوالدة.

ووفقا لما ذكرته منصة “Win Win” الرياضية نقلا عن مصدر مقرب من المدير التقني للاتحاد المغربي لكرة القدم كريس فان بويفيلد، فإن المسؤولين وأصحاب القرار في الجامعة الملكية، وجدوا مؤخرا الكثير من “العراقيل”، التي حالت دون إتمام الخطوة الأخيرة مع جوهرة نادي فينورد شاكيل فان بيرسي، أبرزها الضغط المزدوج على اللاعب من أحد أعضاء اتحاد الكرة الهولندي ومن والده هداف أرسنال ومانشستر يونايتد سابقا.

وأكد نفس المصدر، أن أيقونة البريميرليغ في العقد قبل الماضي، هو من يتكفل بإفساد محاولات الوسطاء والكشافين المغاربة في وطن الأراضي المنخفضة لإقناع نجله بارتداء قميص الأسود على المستوى الدولي، أو كما جاء نصا “نجم منتخب هولندا السابق روبن فان بيرسي هو من يعرقل انضمام ابنه شاكيل إلى صفوف شباب المغرب”، وذلك بطبيعة الحال لأصول اللاعب من الأم التي تعطيه الحق في تمثيل رابع كأس العالم قطر 2022.

وفي الختام، أشار التقرير إلى توقف الاتصال بين الوسطاء وشاكيل، وذلك بالرغم من موافقة وترحيب والدته بالفكرة برمتها، إلا أن التراجع الملحوظ في اهتمام الابن وعدم إظهاره رغبة واضحة لتمثيل المنتخب، جعل كبير كشافة الجامعة الملكية في هولندا يطوي هذا الملف، الذي زاد تعقيدا بعد دخول الأب على الخط، مع تلميحات بأن الأخير اضطر لهذه الخطوة، بعد تعرضه هو الآخر لضغوط كبيرة من أحد المسؤولين البارزين داخل اتحاد الطواحين البرتقالية.

وتأتي هذه الأنباء السلبية بالنسبة للجماهير المغربية، التي اعتادت مؤخرا على حسم هكذا معارك خارج الخطوط، بالتزامن مع توقيع شاكيل على أول عقد احترافي في مشواره مع الساحرة المستديرة، حيث أعلن ناديه فينورد في نهاية الأسبوع الماضي عن تأمين مستقبله في “دي كويت” حتى منتصف العام 2028، وذلك بعد عامين ونصف من التحاقه بأكاديمية النادي، وسبقها ترعرع داخل أكاديمية مانشستر سيتي الإنكليزي وفناربخشة التركي.