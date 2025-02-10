لماذا تعثر انتقال “مارسيلو الجزائري” إلى نابولي؟ ـ (صور وفيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

للمرة الأولى.. يتم الكشف عن السبب الجوهري وراء تعثر انتقال المدافع الجزائري الجوكر إلى صفوف نادي نابولي الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها منتصف الأسبوع الماضي، وهو الظهير الأيسر الفرنسي المولد / الجزائري الأصل مهدي دورفال، الذي تأكد بقائه مع ناديه باري حتى أشعار آخر، أو على أقل تقدير حتى تحدث انفراجة في المفاوضات في الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت الصحف والمواقع الرياضية، تتسابق في تحديث الأنباء التي تربط مستقبل المدافع الملقب بـ “مارسيلو الجزائري” بأندية أخرى في فرنسا وإيطاليا أكثر شهرة وطموحا من ناديه الحالي الناشط في دوري القسم الثاني، في مقدمتهم متصدر الكالتشيو وبطل الموسم قبل الماضي، كواحد من الدماء الجديدة المقترحة على المدرب أنطونيو كونتي، لمساعدته على البقاء في الصدارة لنهاية الموسم، لكن في الأخير فشلت كل محاولات إطلاق سراحه من قلعة “سان نيكولا”.

وعندما سُئل المدير الرياضي لنادي باري جوزيبي ماغاليني، عن سبب فشل انتقال الظهير الأيسر الجزائري إلى صفوف نابولي أو أي فريق آخر في آخر ساعات نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، فأجاب قائلا في مقابلة مع الصحافيين “مهدي لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ونعرف أنه كان ولا يزال يحظى باهتمام كبير، ولحسن الحظ أنه يلعب معنا في باري. كما تعرفون عني، عادة لا أُفضل الكشف عن التفاصيل، لكني سأتخلى عن هذه العادة في قضية مروان، وذلك لوضع حد لما أثير من تكهنات وشائعات لا أساس لها من الصحة”.

وسلط الضوء على ما دار خلف الكواليس مع وكيل أعمال الشاب العشريني في منتصف انتقالات يناير / كانون الثاني، قائلا “أتذكر أننا قبل أسبوعين جلسنا مع وكيل أعماله بمقر النادي لمراجعة بعض البنود الشخصية في عقده، وحقا كان من الجيد أننا توصلنا إلى اتفاق لتحسين هذه البنود، بما في ذلك البنود المتعلقة بالأمور المادية، وقبل أي شيء. أبلغنا وكيله بوجود اهتمام من قبل ناديين من خارج إيطاليا، وهذا أمر طبيعي بعد تألقه اللافت معنا في الآونة الأخيرة”، وذلك دون أن يلمح إلى مفاوضات ممثل عاصمة البيتزا.



وفي الختام، أشار إلى دخول نابولي على الخط في آخر أمتار الميركاتو، باصما على صحة ما أثير عن اهتمام المدرب أنطونيو كونتي وأصحاب القرار في ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” بمهدي، بقوله “تلقيت مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي من المدير الرياضي لنابولي، الذي طلب مني معلومات عن دورفال، لكني لن أكشف عن تفاصيل ما دار بيننا، وفي آخر ساعات السوق ترددت أنباء عن اتفاق نهائي بيننا، لكن لحسن الحظ الأمور لم تكن كذلك. والواقع الآن أن اللاعب سيظل مع باري”.

ومعروف أن مهدي دورفال، قد بدأ مشواره الكروي مع ناشئين ناديي أوبرفيلييه وأميان في فرنسا، ثم بعد ذلك خاض تجربة مع نادي سيرنيولا الناشط في دوري القسم الثالث الإيطالي، وأخرى مع فاسانو في دوري القسم الرابع لنفس البلد، قبل أن يحط الرحال إلى باري في “السيري بي” عام 2022، وعلى الرغم من بدايته البطيئة، إلا أنه فاجأ الجميع بالتحول الكبير في مستواه آخر موسمين، وبالأخص هذا الموسم، كواحد من أكبر المساهمين في تسجيل الأهداف مع الفريق، بما مجموعه ثمانية أهداف، بواقع 4 أهداف من توقيعه ومثلهم تمريرات حاسمة من مشاركته في 24 مباراة، ما جعله هدفا لنابولي وبعض الأندية الإيطالية والفرنسية هذا الشتاء، ومؤخرا بدأ يتردد اسمه في وسائل الإعلام الجزائرية، كخيار محتمل بالنسبة للمدير الفني للمنتخب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يبحث عن ظهير بنفس مواصفات مهدي، يُجيد اللعب كظهير طائر في كلا الجانبين في طريقة 3-5-2 ومشتقاتها.