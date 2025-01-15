لماذا تغيّر الموقف الإسرائيلي من وقف إطلاق النار؟

أعلن أمس الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» وذلك بعد رفض حكومة بنيامين نتنياهو، لأكثر من 400 يوم، أي هدنة أو وقف إطلاق للنار متصدية لكل الضغوط العالمية والعربية والداخلية، فلماذا تغيّر الموقف الإسرائيلي؟
بدأت الضغوط الأممية بمواقف مهمة لأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تعرّض منذ أول تصريح له حول الأسباب التاريخية لاندلاع الحرب، لانتقادات واتهامات فظيعة، وشمل مسلسل الرفض الإسرائيلي إصدار مجلس الأمن القرار 2728 المطالب بوقف إطلاق النار يؤدي لوقف دائم ومستدام، وإعلان محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومطالبة محكمة العدل الدولية (بعد دعوى لجنوب افريقيا انضمت إليها دول كثيرة) إسرائيل باتخاذ تدابير إضافية لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف الهجوم العسكري على رفح، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات والمفوضيات التابعة للأمم المتحدة، وكان أحد أقسى ردود فعلها حظر وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واعتبارها منظمة «إرهابية»!
ماطلت الحكومة الإسرائيلية وتلاعبت ورفضت بطرق متعددة تدخّلات إدارة جو بايدن الأمريكية، ومواقف بعض الدول الأوروبية النافذة كما تجاهلت مواقف الدول الإسلامية واجتماعات القمة العربية، كما رفضت مطالبات المعارضة الإسرائيلية، وتظاهرات أهالي الأسرى المتواصلة، وحتى عمليات انتحار جنودها، وانسحابات بعضهم، والخسائر العسكرية والاقتصادية التي قدّرت بأكثر من 60 مليار دولار، كما أغلقت أكثر من 60 ألف شركة وتعرض قطاع السياحة فيها لانهيار تاريخي.
تعددت التفسيرات لاستماتة نتنياهو في الإصرار على الحرب، ولعلّ أهمّها أن هجوم «حماس» في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، أعطاه التبرير المنتظر وقدّم له فرصة كبرى لتحقيق البرنامج التاريخي «الكاهاني» الذي بنى سيرته السياسية عليه. برنامج يطمح لدفن مشروع الدولة الفلسطينية، والتطهير العرقي للفلسطينيين، وإعادة ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوسيع الاستيطان، وانضافت إلى ذلك، مع تغيّرات ميزان القوى في المنطقة، صعود أحلامه بتحوّله إلى «ملك إسرائيل الكبرى» التي تضم مناطق من لبنان والأردن وسوريا، وتأسيسه «الهيكل الثالث» في «قلب امبراطورية الأبارتايد» حسب وصف صحيفة «هآرتس».
أمّنت الحرب لنتنياهو فرصة بقائه السياسي، عبر فتح إمكانية التهرّب من المحاكمة بتهم عديدة، كما فتحت له احتمال حسم معركته الكبرى التي قسمت الإسرائيليين حول خطته لتقويض سلطات المحكمة العليا وإتباعها لسلطته، وسمحت له باستمرار ائتلافه الحكوميّ المتطرّف الذي يتضمن حزبي بتسلئيل سموتريتش «الصهيونية الدينية» وإيتمار بن غفير «قوة يهودية» الذي يسعى لتطبيق «برنامج» التطهير العرقي والإبادة الجماعية واستمرار الحرب والتوسّع الإقليمي.
تشير إعلانات الاقتراب من وقف إطلاق النار، أو «صفقة إطلاق المخطوفين» كما تسميها إسرائيل وحلفاؤها، إلى أن الضغوط التي يتعرّض لها نتنياهو، وشركاه بالتالي، أكبر من كل ما سبق، وقد عزت مجمل وسائل الإعلام الإسرائيلية الأمر إلى «عامل ترامب» الذي نجح، كما يظهر، فيما فشل به بايدن، فإنهاء الحرب يعتبر أولوية للرئيس الأمريكي الجديد المنتخب، وسيكشف ما يحدث داخل ائتلافه الحكومي، بعد تهديد بن غفير بالاستقالة، ووضع سموتريتش شروطا عليها، إن كان قد أرغم على ذلك، أم أنه سيستخدم المرحلة الأولى من الصفقة، للتملّص من مرحلتيها اللاحقتين، بخصوص الانسحاب من محوري نتساريم وصلاح الدين (معبر فيلادلفيا) وباقي مناطق غزة، وصولا إلى إدارة فلسطينية (مع قوات عربية).
إن ربط تغيّر موقف نتنياهو بضغوط الرئيس الأمريكي المنتخب يتجاهل العوامل الأخرى، العالمية والعربية، والإسرائيلية، وكذلك ضربات المقاومة وفشل كل خطط القضاء على «حماس» كما يتجاهل حالة تاريخية يمثّلها وصول إسرائيل، التي اعتبرت حل أوروبا لقضية الإبادة الجماعية لليهود فيها، إلى نموذج الدولة المسؤولة عن الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
نبارك للمظلومين من استراحة ولو قليلة من حمام الدم والتيه في غزة…. هل تلتزم حماس والجهاد بالاتفاق حول ادارة غزة !؟ حتى تجربة أبو عمار معهم كانت صعبة ، مجرد تساؤل !
ايها الوحيد مبين عليك ممن يرفض الاعتراف بما ضحت بع غزة مواطنين ومقاومين. وانا لا افهم المقارنة بين ابو عمار والان نتنياهو؟
يتفق الجميع ان سبب وقف الحرب سببه ترامب …لكن لماذا ترامب؟ لانه مستثمر يريد جمع المال والثروة والارباح وهذا لايتحقق مع الحروب التي تهدر كل ماسلف ذكره ولان اسرائيل غالية على امريكا فان قامت الحروب بها ستدفع امريكا الفاتورة ام وقفها فسيعفي امريكا من ذلك وهذا الذي حدث
للشرق الاوسط العربي فرصة العمر مع توجهات امريكا
الجديدة التي اجبرت عليها بسبب التراخي ومضيعة
الوقت تجاه الصين…
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أمريكا ايقنت ان تقدم الدول قد افلت من سيطرتها..
واصبحت سياستها في ابقاء الدول تابعة لها مصدر
قوة رهيبة للصين التي تفعل العكس بحساب طبعا..
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الرقعة واللعبة الجيوستراتيجية في الشرق الاوسط وافريقيا
تغيرت ركائزها بالكامل في غفلة من الايستابليشمنت
الامريكي… الدي اصبحت اللوبيات ومنها الصهيونية
سببا في فشل امريكا الحتمي…
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فما العمل..
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من يعرف علوم البرمجيات ربما سيفهم ما حدث..
ووجود ايلون ماسك في اللعبة يأكذ ما سوف اقوله..
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لحد الآن كانت اللعبة تعالج بطريقة serial.. يعني وحدة وحدة…
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والأمر يتطلب معالجة متعددة ومنسقة في آن واحد..
وهي القفزة التي احظتث تورة في عالم الحاسوب..
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تطورت الطريقة وبدأنا نرى شكلا من استقلالية القرار
في مراكز المعالجة… cluster.. وبما ان شؤون
السياسة هي انتاج انساني… فلابد ان تساير السياسة
ما وصل اليه الفكر في العلوم… وخصوصا الرياضية…
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يتبع 1
بمعنى…
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امريكا ايقنت ان معاكستها تقدم الدول اصبح
مستحيلا. . فقبلت الرهان على كسب الدول التواقة
للتقدم… وستعالج الامور بطريقة متعددة متحكم
فيها من المركز.. على ان يصب تقدم الدول الحقيقي في مصلحتها..
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وهنا فرصة العمر عند العرب..
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وبشائر الخير موجودة مع وجود جيل جديد في
دول عربية بعينها… وكان الله في عون الأنظمة
العصر حجرية التي لم تتحرك قيد انملة.. الأمر
يحتاج الى فهم اولا لما يجري.. وهم لم يفهموا ما حرى اصلا..
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سأقولها لكم الآن .. واحسبوها علي في النستقبل.
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السعودية الامارات والمغرب ادركوا اللعبة باكرا وتموقعوا بذكاء كبير… ولهم كل الحظوظ …
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سوريا في وضع يمكنها ان تنطلق… وسوف تنطلق…
لسبب واحد هو انه اتهها فرصة العمر بالتخلص
من نظام حجري… فهي تبدأ من جديد..
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هذه الدول ستكون قاطرة العالم العربي …
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وهذا شيئ جميل…
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انتهى شكرا 2
فليسقط غصن الزيتون:
منتصب القامة امشي
مرفوع الهامة امشي
في كفي “عبوة شواظ” وعلى كتفي نعشي.
وانا امشي وانا امشي وانا وانا ونا امشي
مع الاعتذار من الشاعر والمغني.
دول التطبيع أداة رخيصة للاحتلال
من الواضح أن ترامب استفاد من كل هذه العوامل واحسن فهمها
كيان الإحتلال عاجزة بعد حرب إبادة جماعية إجرامية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة عن تحقيق أى من أهدافها، وخاصة هدف القضاء عسكريا وسياسيا على حركة حماس ، وبعد مرور عام على تلك الحرب الإجرامية ضد قطاع غزة ،عاد ليتفاوض مجددا من أجل ترتيبات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، فى الوقت الذى تفجرت فيه المقاومة بأقوى صورها فى الضفة الغربية، ضد المستوطنات والمستوطنين، المقاومة تتقدم وتنتصر باعتراف كبار قادة جيش الإحتلال الذين يحذرون بأن جيلاً جديدا من المقاومة انخرط فى سلك المقاومة فى قطاع غزة. ولله الحمد.
ان هذا يتجاهل العوامل الأخرى ( تقولونها بخجل) لان هذا بالضبط مافعلتموه في هذه المقالة .
هي ليست عوامل بل اسباب جوهرية وحاسمة وأولها وأهمها هو الصمود الاسطوري لشعبنا في غزة والجهاد المذهل للمقاومة الإسلامية السنية الفلسطينية حماس الذين اوصلوا الصهاينة الى حالة الياس التام واستحالة تحقيق ولو بعض اهدافهم فلا شعب غزة هزم ولا المقاومة انكسرت بل واركعوا الصهاينة وفرضوا عليهم بعزة وشمم شروط الأتفاق وبالصيغة التي ارادها شعبنا في غزة ومقاومته الاسطوريين.
في الغرب يستخدم لفظ Phoenix للتدليل على طاءر العنقاء الاسطوري واصلها الفينيق.
شعب العنقاء ينتصر.