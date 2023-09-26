لماذا حذفت أصالة نصري جميع صورها على إنستغرام؟

لندن- “القدس العربي”:

فاجأت النجمة السورية، أصالة نصري، جمهورها بحذف كل صورها القديمة من حسابها في تطبيق “إنستغرام” وإبقائها على صورة واحدة مقسّمة لألبومها الجديد “لحقت نفسي”.

واستغرب الكثير من متابعي أصالة طريقتها في الترويج لألبومها الجديد، بعدما نشرت مجموعة من الصور المقطّعة لتكوّن صورة كبيرة عبارة عن بوستر الألبوم.

وكشفت أصالة من خلال تعليقها على الصور، أنها ستطرح ألبومها الجديد على جزءين، الجزء الأول يضمّ 6 أغنيات وستطرحه مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأرفقت الصور بالتعليق: “بقدّملكم كلّ الاوقات الحلوة المليانة محبّة وصحبة وعمل دؤوب لإنجاز مشاهد من مواقف من مشاعر… أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم.. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيام طويلة بأماكن كتيره لنرسم كل صورة وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب ما يمكن”.

وأضافت: “بدي أشكر كل صديق عزيز موجود إسمه بالأغاني الستّه اللي رح تسمعوها وبعد وقت قليل رح أتبعهم بست أغاني بتقديم مختلف… وشكراً لأخي وسندي انوس وفريق كبير معه بيساندني وبيفكًر لي… كتير تعلّقت بكل أغنية غنّيتها ويمكن فيه أغاني عدتهم أكتر من عشر مرّات وبكل مرة كنت عم دوّر على ستّ أنا بعرفها والقصّة قصّتها وعندا شخصيّة ضروري تكون حلوة والجمال اللي بشوفه فيها بتمنى تشوفوه متلي بتمنّى الأغاني تخلّي أوقاتكم حلوة”.