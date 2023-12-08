لماذا ذكّرتني بإسرائيل؟

يلقبهن البعض (ملائكة الرحمة) والمقصود الممرضات في المستشفيات. ولكن حذار من تصديق الألقاب، فالممرضة البريطانية جميلة الوجه «لوسي ليتبي» قتلت حتى الآن سبعة أطفال بعدما ولدوا قبل أيام. لماذا؟
من أجل متعتها الشخصية؟ قتلتهم بحقن الهواء في دورتهم الدموية والأنسولين، ولم يعش أحدهم أكثر من ساعات أو أيام! لماذا اقترفت ذلك؟ إنه الشر… أمتعتها تعاسة الأمهات والآباء للأطفال الذين ماتوا على يديها، ومن يرى صورتها بجمالها البريء الشاب يكاد لا يصدق ذلك!
ذكرتني جرائمها بإسرائيل
لو لم يلقَ القبض على «لوسي ليتبي» ويحكم عليها بالسجن المؤبد لتابعت الجرائم التي تقترفها. ولا أدري لماذا ذكرّتني الجرائم التي اقترفتها بما تقترفه إسرائيل في غزة، فقد قتلت حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف طفل فلسطيني في غزة. إنه الشر وقد انطلق على عقاله، وهذا الرقم لم أخترعه من حقدي على شرور الاحتلال ضد الفلسطينيين وأبناء غزة، بل قال الرئيس البرازيلي «لولا» واصفاً ما يدور في غزة: هذه ليست حرباً بل مجزرة، لأنها قتلت حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف طفل!
وغزة ليست وحدها مدينة المآسي لأن 75 بالمئة من سكان القطاع هم من اللاجئين من جنوب فلسطين. من المرعب أن بعض الأهل الفلسطينيين صاروا يكتبون أسماء أولادهم على أيديهم وأرجلهم ليتعرف المنكوبون على أطفالهم القتلى! وكم تبدو الممرضة البريطانية (الشريرة) التي تقتل الأطفال إثر ولادتهم بأيام، بريئة قياساً إلى أفعال إسرائيل بأطفال غزة.
لهن «حق الحب»
وها هي بريطانية أخرى (ماري جلبرتا) وهي شابة جميلة تتبنى قطة لأنها مصابة بالعمى، قائلة: للقطة أيضاً حق الحب. إنها النقيض للممرضة قاتلة الأطفال إثر ولادتهم، والتي قتلت (الكثيرين) عرف منهم سبعة مواليد! إنها الطبيعة البشرية وزواج الشر بالخير. أما في إسرائيل فيسود الشر ويؤذي أبرياء قطاع غزة وكل ما تطاله أسلحتهم لقتل الفلسطينيين، وذنبهم أنهم يعيشون في وطنهم الذي تريد إسرائيل احتلاله بأكمله! ولم تكتف ماري بتبني قطة عمياء، فهي تعتني بالعديد من الحيوانات المعاقة!
فلسطينية تسيل حناناً ووفاء
فلسطينية في بيت جارتها العديد من الطيور، وبالذات الحمام الأبيض، وكانت الجارة ترعاهم. وحين نقلوا جارتها إلى المستشفى بسبب العدوان الإسرائيلي المجرم على غزة، تولت الجارة رعاية طيور الجارة في بيتها، وبين تلك الطيور حمامة بيضاء كأنها حمامة السلام، هذا بعدما نقلت طيور الجارة إلى بيتها في خان يونس.
سيأتي يوم تخجل فيه إسرائيل بما تقترفه بحق أبناء غزة اليوم وتاريخها الطويل مع إيذاء أطفال فلسطين.
مقارنة بين الشر والخير
تلك الممرضة البريطانية الجميلة الشابة «لوسي ليتبي» التي كانت تقوم بقتل الأطفال في الأسبوع الأول لولادتهم، هي النقيض الشرير لما تفعله مواطنتها «ماري مبليت» التي تعطف على قطة عمياء وتتبناها وتحن على ذوي العاهات. ولكن إسرائيل تمارس شرها على الفلسطينيين كما يحدث اليوم لأبناء غزة، وتمعن في ذلك يوماً بعد آخر.
بل إن الفلسطينيين يعانون اليوم إبادة جماعية. والاحتلال في غزة يرتكب ـ باعترافه ـ 15 مجزرة كل 24 ساعة.
ما الذي تتوهمه إسرائيل أن ذلك سيحقق لها، غير المزيد من نفور العرب والعالم عامة منها؟ وهل تتوهم أنها ستنجح في إبادة جماعية للفلسطينيين والعرب؟
أم أنها ستكتفي بسرقة بيوت الفلسطينيين في غزة والاستيلاء حتى على بيوت المستوطنين؟
ليت الشر الإسرائيلي يتوقف عندما فعلته الممرضة البريطانية «لوسي ليتبي»، وليت التسامح العربي ظل قادراً على احتواء شرور إسرائيل والقدرة على الحنان على قطة عمياء في بريطانيا أو طيور جارة قتلت غيلة في خان يونس العربية في غزة.
نجاح في حقل الجريمة
يوماً بعد آخر، تنجح ممارسات إسرائيل الإجرامية في حق أهل غزة، تنجح في جعلها يوماً بعد الآخر رمزاً للإجرام. فقتل الأطفال لا يشرف أحداً، وإسرائيل تمعن في قتل أطفال غزة حتى بدأت تحوز على لقب الإجرام المجاني. أم تراها تخشى من اليوم الذي يكبرون فيه فينتقمون لأهلهم؟ أما السيدة ابنة (خان يونس) التي عطفت على طيور جارتها التي قتلها الاحتلال، فهي نموذج للطيبة العربية والكرم الروحي العربي. يمعن الاحتلال في الاغتيال ويترك الأطفال والطيور بلا معيل سوى الكرم الفطري الفلسطيني!
كانت الممرضة لوسي ليتبي (33 عاما) تعمل في قسم الأطفال بأحد مستشفيات مدينة تشيستر البريطانية، وتم إيقافها عام 2018 لأول مرة، ومرة أخرى في العام التالي، في حين سجنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وخلال التحقيقات، أوضح المدعي العام أن لوسي ليتبي كانت تهاجم الأطفال الخدّج في مكان عملها بعد مغادرة أهلهم، أو عندما تغادر الممرضة المسؤولة، أو في الليل عندما تكون بمفردها، وعثرت السلطات على أوراق متعلقة بالعديد من الأطفال الذين توفوا، خلال نوبة مداومة الممرضة ليلا ونهارا.
وأدانت السلطات البريطانية، الممرضة لوسي ليتبي بقتل 7 أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل 6 آخرين بين عامي 2015 و2016. حيث كانت الممرضة تقوم بحقن الأطفال بالإنسولين، وأحيانا بحقن الهواء أو كانت تدس الحليب بالقوة في أفواههم أثناء عملها في المناوبات.
” ما الذي تتوهمه إسرائيل أن ذلك سيحقق لها، غير المزيد من نفور العرب والعالم عامة منها؟ وهل تتوهم أنها ستنجح في إبادة جماعية للفلسطينيين والعرب؟ ” إهـ
الوهم الصهيوني هو بصنع نكبة جديدة للفلسطينيي بغزة والضفة !
الفرق هو بانتشار الإعلام , و قوة المقاومة !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
ليس هناك اعتباطا شيئا يقال له إسرائيل بل هناك دولة إسمها فلسطين هكذا قدر رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين 🇵🇸😔✌️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
سيدتي الكريمة اليوم رفعت المجرمة الأولى في العالم أمريكا يدها في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة كي تفسح المجال للمحرمة ربيبتها اسرائيل لتقل المزيد من الأطفال. واليوم يدعو اسرائيلي منحط عديم الانسانية ومسؤول كبير في دول الاحتلال دفن الفلسطينيين الاسرى احياء، ووزير دولة الاحتلال يطالب بضرب غزة بقنبلة نووية. هذا هو عالمنا اليوم عالم الأحزام من اقوى دولة في العالم وهي التي ستدفع العالم إلى حرب عالمية لأنها في مأزق هي وربيبتها لأنهم إلى الأن وبعد اكثر من شهرين على الحرب لم يستطيعا الانتصار على غزة وعلى المقاومة التي تعد بالألاف مقابل مئات الآلاف المدححين بكل أنواع السلاح. وأنظمة الخنوع والركوع يتفرجون ياحيف
أخي سوري فلسطيني جدًا جدًا وكلنا اليوم سوريون وفلسطينيون، على حد علمي استخدمت روسيا بوتين حق النقص “الفيتو” في مجلس الأمن لصالح بشارون أسدوف ضد قرارات لوقف حربه وجرائمه في سوريا، ١٣ مرّة!
وفي ذلت الوقت كانت الصين تأخذ نفس الدور الذي تأخذه اليوم بريطانيا في موقف “الحياد” رغم أنه في الخقيقة الصين تدعم نظام بشارون الفاشي وبريطانيا تدعم الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني الفاشي.
أشعر أن ما يحدث في غزة عطل لدي القدرة على الكتابة.. الحروف باتت تخجل أمام المأساة التي يعيشها أهلنا في فلسطين وكل الكلمات والجمل أصغر من الحدث
أخي عمرو، ومالفرق بين هذه الجرائم وجرائم بشارون أسدوف. ومن تفوق على من، بشارون أسدوف أم نتنياهو؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا ذكّرتني بإسرائيل؟ (يا فرعون مين فرعنك قال ما لقيتش حد يردني) في حالة الممرضة «لوسي ليتبي» انسانة غالبا مريضة نفسيا في حالة (ماري جلبرتا) تتبنى قطة لأنها مصابة بالعمى، انها انسانة سليمة نفسيا. ونفس الانسانة تعتني ب طيور جارتها هذا تأكيد انها انسانة حنينة وسليمة نفسيا واي انسان يقدم الخير للأخر هو انسان طبيعي حنين الأصل سليم العقل ابيض القلب اما هؤلاء الذين يقتلون الاخر بدون أسباب هؤلاء مرض ومكنهم الطبيعي في السجون او مستشفى المجانين. ولكن الصهاينة يحاربون ويقتلون ويدمرون كل ما هو مسلم ومسيحي في هذه المنطقة العربية تقريبا 100 عام. المؤامرة على الشعب الفلسطيني هي مؤامرة على هذه المنطقة ب الكامل ارض فلسطين ارض فلسطينية عربية والاقصى لا يجب ان يدخلوه هؤلاء الانجاس والحركة الصهيونية العالمية ومعها أمريكا والغرب تقتل في شعب ب الكامل والعالم ونحن نتفرج على إبادة شعب غزة ب الكامل مثل مسلسلات ( 1 )
رمضان هذا الكابوس كابس على صدر الامة العربية المحتلة اقتصاديا وفي حرب صليبية من تاريخ ظهور البترول عن طريق إسرائيل ودخل بوش الابن على الخط وماذا قال في 11 سبتمبر عايزينها صليبية وتم سحبها بعد نصيحة بلير له ويتم استنزاف هذه المنطقة من يوم ظهور هذا البترول وأيضا يجب علينا ان تذكر حرب 1956 بعد تميم قناة السويس قامت ثلاث دول لضرب مصر عندما استعملت حقها الطبيعي في استرداد ما هو على ارضها وإذ لم يتحرك العالم العربي الإسلامي لحماية غزة والشعب الفلسطيني بعد كل هذا الخراب المدمر سيتم استعمار هذه الامة رسمي بختم الخارجية الامريكية والغرب وأسرائيل لكونها سقطة في امتحان حماية غزة وحضور بايدين إلى المنطقة ما إلا هي بروفة كيف تتصرف المنطقة هل ستحمي شعب عربي يباد عيني عينك وللأسف تم السقوط المدوي الذي سمع الكرة الأرضية ب الكامل وآثار هذا السقوط واضحة وضوح الشمس في حجم الإبادة والقتل في أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وشبابنا. والقادم أسوء على الجميع إذا تم تهجير الشعب الفلسطيني واستمر القتل والتدمير. حسبي الله ونعم الوكيل ( 2 )
أسعد الله صباحكم بكل خير لك أختي غادة السمان وللجميع. في الحقيقة رغم أني لاأستطيع أن أتصور كيف يمكن للبشر ارنكاب هكذا جريمة, لكن ذكرتني جريمة قتل الأطفال الخدّج بمجزة البيضا قرب بانياس في بدايات الثورة السورية التي ارتكبتها شبيحة بشارون أسدوف فقتلوا الأطفال والنساء ومن معهم بأبشع مايتصوره الإنسان (ذبحًا حرقًا).
ولاأكذب إذا قلت أن كل يوم وكل جريمة يرتكبها نتنياهو والإحتلال الصهيوني الفاشي في حرب إبادة غزة تذكرني بجرائم بشارون أسدوف ونظامه الفاسي في سوريا. بل تعود بي الذاكرة أحيانًا إلى جرائم شارون في تدمير بيروت التي قرأت عنها في القدس العربي في شهادة ناجي العلي رحمه الله, وكيف وصف المشهد المريع ولإمرأة أصابها الجنون (مزقت ثيابها حتى العري) لهول ماحدث بهم أثناء قصف بيروت. ربما ذاكرتنا هي أهم مانملك الأن, حروب وجرائم وفاشيون يعبثون بإنسانيتنا لكن سنحتقظ بذاكرتنا كما احتفظ بها الناجون مجزرة دير ياسين والطنطورة … والبيضا … وبيروت…, وسنحنفظ بطيبتنا الإنسانية مهما حاول هؤلاء الفاشيون قتلها فينا. فلابد لليل أن ينجلي ويشرق يوم جديد. مع خالص محبتي وتحياتي للجميع.
ما يحدث لاهلنا في فلسطين و بخصوص لاهلنا لغزة سببه تخاذل العرب والمسلمين في نصرتهم وتواطئ بعض حكام العرب والمسلمين و تجارتهم بالقضية الفلسطينية فجاء طوفان الاقصى ليعري الجميع ويكشف عن حقيقتهم