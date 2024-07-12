لماذا رفضت الممثلة اللبنانية نادين الراسي تقديم شخصية زوجة شاه إيران؟

بيروت- “القدس العربي”:

رفضت الممثلة اللبنانية نادين الراسي تقاضي مبلغ مليون دولار مقابل تأدية دور زوجة شاه إيران في عمل فني؛ لأنه طُلب منها أن تحلق الجزء الأمامي من شعرها، مشيرة إلى أنها “يمكن أن تضحي بحلق شعرها لأجل بلدها”.

وأوضحت أنها “ليست ضد الأعمال التركية المعربة لكنها أيضاً ليست معها”، معتبرة “أن تعريب الأعمال ما هو إلا لكسب الأموال”.

وأكدت أنها “تريد تعزيز الثقافة، وأن يعرض عليها نص لشخصية هامة على سبيل المثال وتشعر بأنها قادرة على تبنيها وتقديمها بشكل أفضل”.

هذا وانتهت الراسي من تصوير مسلسلها الدرامي “قلب أسود” الذي تؤدي فيه دور البطولة إلى جانب النجم السوري باسم ياخور، والممثل اللبناني كارلوس عازار وسواهما من الوجوه اللبنانية والسورية.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة زوجين ولديهما ابنة، ولكن سيتحول الحب إلى انتقام.