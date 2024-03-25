لماذا ستجتاح رفح على الأرجح؟

ولأن الاجتياح البري لرفح صار هدفا أساسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، تتصاعد الضغوط العربية والأممية وضغوط الرأي العام العالمي على إسرائيل وعلى حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية لعدم التورط في عملية عسكرية ستسقط مجددا آلاف الضحايا من الشعب الفلسطيني.
على الرغم من ذلك، يبدو أمر الاجتياح بحسابات اليوم وكأن حدوثه قد حسم بين تل أبيب وواشنطن بينما تظل قضايا «التفاصيل» معلقة ومحل حوار بين حكومة نتنياهو وإدارة جو بايدن. والإشارة هنا هي إلى قضايا لم يتفق عليها بعد كالتوقيت، والخطط العسكرية للاجتياح، وضمانات حماية أرواح المدنيين من سكان رفح ومحيطها، وسبل نقلهم إلى مناطق «آمنة» في وسط وشمال قطاع غزة، وطرق إنفاذ مساعدات إنسانية كافية لهم.
إسرائيليا، ليس أمر اجتياح رفح بمرتبط فقط بحكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو وحليفيه الأكثر تطرفا بن غفير وسموتيرتش ويشارك بها ويؤيد الاجتياح وزير الحرب وصاحب الشعبية الأكبر حاليا بيني غانتس. فكافة استطلاعات الرأي العام التي أجريت مؤخرا تظهر تأييدا شعبيا واسعا «لإنهاء المهمة» والتي تعرفها الحكومة بالتفكيك الكامل للبنية العسكرية والسياسية والتنظيمية لحركة حماس وتعتبرها مستحيلة الإنهاء دون اجتياح رفح. لا يقتصر التأييد الشعبي، إذا، على دوائر المتطرفين الدينيين الذين يمثلهم في الحكومة بن غفير أو على المستوطنين المسلحين الذين لم يتوقفوا يوما عن إشعال العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية ويعد سموتيرتش وجههم السياسي. بل يتجاوز تأييد مواطني إسرائيل تلك الدوائر، ويطال قطاعات في الوسط واليسار تعارض نتنياهو وحلفاءه فيما خص السياسات الداخلية وتتخوف على ما يرونه «علمانية» دولتهم في مواجهة المتطرفين الدينيين وتتفق معهم بشأن حتمية تفكيك حماس باجتياح رفح، ولا تمانع في إعادة احتلال قطاع غزة لكي لا يتهدد أمنهم مرة أخرى، وتقبل عملا استمرار الفتك بالفلسطينيين الذين سقط منهم أكثر من ثلاثين ألفا من الضحايا ومواصلة تهجيرهم القسري بين جوانب القطاع، هذه المرة بإعادتهم من الجنوب حيث رفح إلى مناطق الوسط والشمال التي كانوا قد نزحوا منها بعد نشوب الحرب في خريف العام الماضي.
بعبارة بديلة، نجحت حكومة نتنياهو في تصدير فهمها العسكري والسياسي لأمن إسرائيل إلى أغلبية واسعة من مواطني الدولة العبرية باعتباره «السبيل الوحيد» للتعامل مع حماس بعد هجماتها في 7 أكتوبر 2023 وبالتعاطي مع شبهات جرائم الإبادة الجماعية قتلا وتدميرا وتشريدا وتهجيرا قسريا بكونها تداعيات «طبيعية ومتوقعة» للحرب في غزة. عطلت حكومة نتنياهو بذلك وتحت وقع الصدمة الجماعية لهجمات حماس إنسانية وعقلانية الوسط الواسع في المجتمع الإسرائيلي الذي أضحى فيما خص غزة لا يختلف عن اليمين الديني (بن غفير) واليمين الشعبوي (سموتيرتش) في الكثير وبات يتناقض تماما مع أقلية في اليسار (تستند في الأساس إلى فلسطينيي إسرائيل وبقية حركات السلام والجناح التقدمي في حزب العمل الذي تلاشى سياسيا) تتمسك ببقايا خطاب أخلاقي وإنساني يرفض الاحتلال والاستيطان والحصار في الأراضي الفلسطينية مثلما يعارض معاملة الفلسطينيين من حملة جنسية إسرائيل كمواطنات ومواطنين من الدرجة الثانية.
منذ خريف العام الماضي، منذ 7 أكتوبر 2023 تحديدا، صارت إسرائيل في معية صدمة جماعية وظفها ويوظفها اليمين المتطرف لإلحاق قتل ودمار غير مسبوقين بالشعب الفلسطيني في غزة
لا ينبغي، إذا، اختزال أمر الاجتياح البري لرفح في إصرار رئيس الوزراء نتنياهو الذي يربط الكثيرون بين إصراره على مواصلة الحرب في غزة وبين حربه الشخصية من أجل البقاء السياسي والابتعاد عن المحاسبة القضائية في قضايا الفساد، أو في تعنت الوزراء الأكثر تطرفا في الحكومة كبن غفير وسموتيرتش حيث أن مواقف وزير الدفاع غالانت ووزير الحرب غانتس لا تختلف فيما خص رفح عن مواقف من يطالبون بإلقاء الفلسطينيين إلى البحر أو تهجير أهل غزة إلى مصر وأهل الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى الأردن. لا ينبغي أيضا اختزال التأييد الشعبي الواسع لاستمرار الحرب في غزة في غلبة اليمين الديني والشعبوي وعموم اليمين على الحياة السياسية في إسرائيل، فالوسط السياسي الذي تشغله عديد الأحزاب لا يخرج عن مواقف التأييد ويعطل مدفوعا بالصدمة الجماعية كل اعتبارات الإنسانية والعقلانية لكي يستجيب إلى جنون الانتقام والعنف الذي سوقته حكومة نتنياهو كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والذي ألحق بالفلسطينيين غير المسبوق من القتل والدمار والتشريد والتهجير داخل غزة.
أما أمريكيا، فإدارة بايدن لا تعارض بصورة مطلقة الاجتياح البري لرفح، بل هي أعلنت خطوطا حمراء تتعلق في المجمل بتفاصيل الاجتياح توقيتا، وضمانات لحماية أرواح المدنيين، وابتعادا عن تهجيرهم قسريا خارج غزة مع توفير مناطق «آمنة» لهم في الوسط والشمال، وحفاظا على معاهدات السلام المصرية ـ الإسرائيلية إن بعدم الضغط على المقيمين في رفح ومحيطها لمغادرة غزة والتجمع بالقرب من الحدود المصرية مع القطاع أو من خلال الامتناع عن الانتشار العسكري في ممر فيلادلفيا واحترام طبيعة الممر منزوعة السلاح. تلك هي الخطوط الحمراء للولايات المتحدة الأمريكية، تلك هي الضمانات التي تريد إدارة بايدن الحصول عليها من حكومة نتنياهو قبل أن تشرع في الهجوم والاجتياح البري لرفح.
قد تكون الإدارة الأمريكية في خانات تفضيل عدم حدوث الاجتياح، خوفا من الكلفة الإنسانية والمادية والأمنية الباهظة المتوقعة له. غير أن بايدن وفريقه يدركان جيدا أن الحكومة الإسرائيلية قد حسمت أمرها، وأن لا التلويح بعقوبات عسكرية ومالية من قبل واشنطن ولا وقف فعليا للدعم الكبير المقدم منذ خريف العام الماضي سيثني تل أبيب عن إصرارها على مواصلة الحرب بهدف تفكيك البنية العسكرية والسياسية والتنظيمية لحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة. لذا، تتصرف الإدارة وفقا لحسابات تستهدف الحد من الكلفة الإنسانية والمادية والأمنية لاجتياح مرجح بقوة حدوثه.
منذ خريف العام الماضي، منذ 7 أكتوبر 2023 تحديدا، صارت إسرائيل في معية صدمة جماعية وظفها ويوظفها اليمين المتطرف لإلحاق قتل ودمار غير مسبوقين بالشعب الفلسطيني في غزة. واليمين المتطرف بزعامة نتنياهو وحليفيه بن غفير وسموتيرتش يفعل ذلك مستغلا تأييد الوسط السياسي والوسط الشعبي لجنون الانتقام والعنف الذي ينزلونه بغزة منذ 8 أكتوبر 2023 ومستغلا تراجع الدوائر الرافضة لكل هذا القتل والدمار إلى مساحات محدودة ومهمشة ترتبط بالفلسطينيين من مواطني إسرائيل وبقايا اليسار التقدمي في حياتها السياسية. يفعلون ذلك أيضا، وهم يعلمون أن الولايات المتحدة ممثلة في إدارة بايدن لن تقف بالكامل في وجههم وإن فعلت هي وبعض أعضاء الحزب الديمقراطي يظل تأييد الجمهوريين مضمونا وتأييد مرشحهم للرئاسة دونالد ترامب أكثر من مضمون.
كاتب من مصر
كل ما يفعله الكيان هو من لوازم و تبعات المشروع الصهيوني اي انه لم يتغير منذ نشوء الحركه الصهيونيه و اغتصابها لفلسطين و كل ما تفعله هو مقاومة هذا المشروع و الدفاع عن وطننا و ارضنا و مستقبلنا و هذه هي الأساسيات التي لا يجب الابتعاد عنها بالانشغال بتفرعاتها في حقبات تاريخيه و خصوصيّة غزه في هذه الحقبه ان الصراع قد بلغ ذروةً غير مسبوقه بتهديد وجودي للكيان و فرصه لنا في النصر لم تكن متاحه قبلا و أنعشت الأمل في النفوس المكلومه الصابره المتعطّشه لعمل ناجح يضع ثقلاً معتبراً في ميزان الهوان و لهذا لا نفرق بين يمين او يسار الكيان فهم من نفس العصابه و ان اختلفت اطيافهم و لا يغير هذا من جوهر المقاومه المرتبطه بالدفاع عن وجودنا ضد المشروع الصهيوني ككلّ و الدوله التي انبثقت عنه على ارض فلسطين.
وفقا لاتفاقية العار ” كامديفيد ” لا يمكن للكيان الصهيوني اجتياح رفح الا بتواطئ مصر الرسمية ( وليس الشعبية )
والكيان الصهيوني لا يمكنه فعل شيء دون تأييد أمريكي صريح او ضمني ، والعدوان يتوقف سريعا في حالة توقيف الإمدادات العسكرية التي تقدمها أمريكا والدول الغربية الاخرى ، طبعا بتسهيلات ” عربية رسمية ” لم تعد تخفى على احد .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا ستجتاح رفح على الأرجح. إسرائيل مصدومة من 7 / 10 / 2023 الشعب الإسرائيلي لو يعلم نهاية القتل المستمر من قبل جيشهم الذي طغاء واستكبر على شعب أعزل كيف تكون نهايته لتوقف عن هذا الإجرام وبحث عن سبل التعايش مع الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان واعتبروا بما ذكره الله جل وعلا في قصص الأنبياء في القرآن الكريم عبرةً وعظه، وتوطيناً للمسلمين وأن الباطل مهما علا وارتفع فإنه ساقط ومتمزق، وأن الحق مهما ابتلي واعتديا عليه وعلى أهله فإنه باقي وإنه ينتصر والعاقبة للتقوى، انتم على زوال هذا ما اخبرنا به الله سبحانه وتعالى في القران الكريم وكل يوم يمر عليكم وتقتلون الأطفال والنساء وكبار السن وتدمرون وتفسدون في الأرض ما هو إلى استدراج لكم وكل ما يقف معكم ويمدكم بسلاح القتل والتدمير ويمدكم ب المال وتأييدكم التأييد المطلق في جميع المحافل الدولية مجلس العار الامن والأمم المتحدة ومحكمة العدل والجنائية الدولية كل هذا لان ينفعك وعليك الإسراع انت محاطة ب اعداد من البشر اليوم انتظار وليس استسلام غدا سينقلب السحر على الساحر ولو تم فتح باب الجهاد في سبيل الله بعد التجهز الجيد للشعوب العربية لان تستغرقي أكثر من ست أيام او ست ساعات انت ومن معك.
رفح ستكون آخر ورقة تحرق عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️
على الأغلب لن يجتاحون رفح .. ربما يهاجمون اهداف محددة