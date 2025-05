لماذا سحب ترامب ترشيح الأردنية جانيت نشيوات لمنصب الجرّاح العام؟

واشنطن- “القدس العربي”: قبل أقل من 24 ساعة على مثولها أمام مجلس الشيوخ، سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح الدكتورة جانيت نشيوات لمنصب الجرّاح العام، في خطوة فُهمت على نطاق واسع بأنها استجابة لضغوط سياسية من داخل معسكره، لا سيما من أنصار حركته الصحية “لنجعل أمريكا صحية من جديد ” (MAHA).

رغم الإشادة السابقة بها، جاء قرار سحب الترشيح متزامنًا مع موجة انتقادات من شخصيات محافظة وطبية بارزة، اعترضت على مواقف سابقة لنشيوات، خاصة دعمها المعلن للإجراءات الوقائية خلال جائحة كورونا، ومنها دعوتها لاستخدام كمامتين، كما ورد في مقالاتها على “فوكس نيوز”.

وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض: “كل من أنصار MAHA ومعارضي لقاحات كوفيد كانوا ضد ترشيحها منذ البداية”.

I am looking forward to continuing to support President Trump and working closely with Secretary Kennedy in a senior policy role to Make America Healthy Again! My focus continues to be on improving the health and well-being of all Americans, and that mission hasn’t changed.— Dr Janette Nesheiwat (@DoctorJanette) May 7, 2025