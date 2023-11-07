لماذا سقط تجريم التطبيع في تونس؟

مناصرة الفلسطينيين في كفة والعلاقات الخارجية والأمن القومي في الأخرى.. تلك الحقيقة المرة التي اصطدم بها التونسيون بعد أن اعتقدوا لسنوات أن أفضل ما يمكنهم تقديمه للفلسطينيين ليس المال ولا الدواء ولا الغذاء، بل تجريم التعامل مع من يحتل أرضهم، وأن تواجه اليوم أي دولة عربية تسعى، أو حتى تفكر في ذلك الأمر ضغوطات وربما حتى عمليات ابتزاز وتهديد، فهذا يبدو بديهيا ومفروغا منه. ولأجل ذلك لم يثر حديث إحدى مساعدات إبراهيم بودربالة الاثنين الماضي في إذاعة محلية عن ضغوط أمريكية مورست بهدف سحب مشروع قانون تجريم التطبيع، وإشارتها إلى «رسالة تلقتها وزارة الخارجية من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس بعد رفض رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة استقبال السفير الأمريكي بسبب مواقف بلاده من العدوان على غزة»، مثلما جاء في تصريحها كثيرا من الاستغراب. لكن ما بقي غامضا هو الهدف من وراء تسريب مثل تلك المعلومات؟ فهل كان القصد منها هو التغطية على ما وصفها البعض بالفضيحة أو المهزلة التي حصلت الخميس الماضي تحت قبة البرلمان التونسي؟ أم البحث عن عذر ما للتصرف الذي أقدم عليها في ذلك اليوم بودربالة؟

من الواضح جدا أنه لم يكن ممكنا للحاضرين في تلك الجلسة التي خصصت للتصويت على مشروع القانون، سوى أن ينقسموا بين مؤيد ورافض لتمريره، رغم أن كل الدلائل كانت تشير إلى أنه سيمر بسهولة ودون اعتراض. وهذا ما أدى إلى رفع الجلسة دقائق قليلة بعد انطلاق عملية التصويت، هل تجنبا لتحمل تبعاتها، أم تهربا من الحسم في قضية دقيقة لم تكن تحتاج فقط لمجرد العواطف والشعارات. وعلى أي حال فعدا ما تابعه التونسيون في ذلك اليوم على شاشات التلفزيون، ظلت المناورات التي حصلت في الكواليس مجهولة، ولم تكشف المبررات أو الدوافع التي اضطرت عميد المحامين الأسبق إبراهيم بودربالة لأن يسرع لأخذ الكلمة في الجلسة البرلمانية التي ترأسها للمداولة والتصويت على مشروع ذلك القانون. لقد قال وسط دهشة الحاضرين إن الرئيس «أكد وبالحرف الواحد واستسمحته، كما أضاف في أن أنقل ما صرح به: أن مقترح القانون هذا ـ أي مشروع قانون تجريم التطبيع ـ سوف يضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأن المسألة أخذت طابعا انتخابيا لا أكثر ولا أقل» قبل أن يمضي أكثر ويؤكد أن «هذا هو موقف رئيس الجمهورية الذي صرح به بحضور النائبين الاستاذة سوسن مبروك والاستاذ أنور المرزوقي، ولذلك عاهدت نفسي على أن أكون أمينا معكم وأن ما يهمني هو المصلحة العليا للوطن ومصلحة المسار ومصلحة هذا المجلس كي نتحاشى إدخال البلاد في المجهول، وسأمر إلى ما تقترحونه وكلنا مسؤولون عن مواقفنا لا أكثر ولا أقل».

أن تواجه اليوم أي دولة عربية تسعى، أو حتى تفكر في تجريم التطبيع ضغوطات وربما حتى عمليات ابتزاز وتهديد، فهذا يبدو بديهيا ومفروغا منه

والسؤال الذي أثارته تلك التصريحات وبحدة هو هل كان بودربالة يتصرف ساعتها وعلى ذلك النحو من تلقاء نفسه وباجتهاد شخصي منه؟ أم أنه كان ينقل وينفذ تعليمات الرئاسة ليس إلا؟ المؤكد هو أن الرسالة التي وصلت هي أن الرئيس غير راض أو غير راغب أو متحمس للمصادقة على قانون يجرم التطبيع. وهذا ما بعث حقا على الحيرة. فكيف يحصل ذلك منه هو بالذات؟ قد يتساءل كثيرون. لكن من قال أصلا إنه يقر في البداية بوجود شيء اسمه التطبيع حتى يقبله أو يجرمه؟ ألا يقول في الخطاب الذي بثه التلفزيون الحكومي الجمعة الماضي «إننا اليوم في حرب تحرير لا حرب تجريم ومن يتعامل مع العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا خائنا. وخيانته هذه هي خيانة عظمى». ثم ألا يضيف أيضا «ومرة أخرى أؤكد أن ما يسمى بالتطبيع مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق، لأنه يعكس فكرا مهزوما»، على حد تعبيره؟ ثم هل سبق للرجل أن وعد، في أي وقت من الأوقات، سواء قبل أو بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية ووصوله إلى قصر قرطاج في 2019 بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي؟ قطعا لا. فما الذي جعل كثيرين إذن يعتقدون بأنه لن يتأخر أبدا في القيام بذلك، خصوصا بعد أن أمسك فعليا بكل مقاليد السلطات في بلاده بعد الخامس والعشرين من يوليو 2021؟ إنها بلا شك خطاباته المتتالية عن الحق الفلسطيني الذي لا يسقط بالتقادم، وعن مناهضة الصهيونية واعتبارها شكلا من أشكال العنصرية ثم بالخصوص تلك الجملة الشهيرة، التي دارت العالم بأسره وعرف بها داخل وخارج بلاده أي «التطبيع خيانة». ومع ذلك فربما وجد أنصاره بعض التفسيرات والمبررات لتأخره طوال الفترة الماضية عن تطبيق تلك القناعة على أرض الواقع، وهي انشغاله على مدى الشهور الماضية بتنظيف البلاد من الذين يطلق عليهم الخونة والعملاء.

ولعل المثير حقا أن يتحداه أحد زعماء المعارضة في يونيو قبل الماضي لا في مسألة داخلية تخص وضع الصحافة، أو الحريات العامة وحقوق الإنسان، بل تتعلق بواحدة من أشهر الجمل التي قالها في مناظرة تلفزيونية خلال الحملة الانتخابية، وكانت سببا قويا في ارتفاع أسهمه داخل وخارج تونس. وربما غطت أحداث كثيرة على ذلك التحدي، غير أنه ومع الضجة التي أحدثتها الصيف الماضي تصريحات رئيس حزب البناء الوطني الجزائري عبد القادر بن قرينة المقرب من دوائر الحكم في بلاده، والتي أشار فيها وبوضوح إلى أنه يتمنى «أن تكون أعين الدولة الجزائرية مفتوحة، وهي كذلك بعد الزيارات المشؤومة لتونس مؤخرا من أجل شراء تطبيع تونس» على حد وصفه، وتأكيده بعدها أن ذلك التطبيع «قد يكون قريبا وقريبا جدا»، وأنه يعي ما يقوله وجد قيس سعيد الفرصة في سبتمبر الماضي لنفي تلك الأخبار التي أدخلت على ما يبدو نوعا من الفتور على العلاقة بين العاصمتين التونسية والجزائرية، وصرّح بأنه «ما دام قد ذكرت فلسطين وأذكرها مرة أخرى وعلى رؤوس الملأ، أن هذا التطبيع الذي يتحدثون عنه لا وجود له عندي كمصطلح»، قبل أن يضرب بقبضة يده على الطاولة ويقول «هي خيانة عظمى لحق الشعب الفلسطيني في فلسطين في كل فلسطين.. والقضية ليست مع اليهود فالقضية مع الحركة الصهيونية العالمية».

لقد أعطى ذلك كما تردد في ذلك الوقت إشارة مطمئنة إلى الجارة الغربية بأن تونس تشاطر الموقف الرسمي الجزائري، لكن هل كان مضيها إلى مرحلة أبعد نوعا من المزايدة المرفوضة من جانب «الشقيقة الكبرى»؟ لقد قال رئيس البرلمان الجزائري الشهر الماضي إن» قانون تجريم التطبيع لا مكان له في الجزائر فهي لا تعترف بالكيان الصهيوني، لذلك لا توجد ضرورة لتجريمه لأن لا أحد يعترف به أصلا حتى نجعل له قانونا يجرمه». ويبدو أن صدى كلماته تردد بسرعة على الجانب الاخر من حدود بلاده الشرقية مذكرا التونسيين بأن هناك سقفا لمساندتهم لفلسطين هو أمنهم القومي.

كاتب وصحافي من تونس