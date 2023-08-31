لماذا عادت الفصائل إلى تفعيل مسيرات العودة مجدداً على حدود قطاع غزة؟- (صور)

غزة: أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أمس الأربعاء، البدء بالتحضير لاستئناف تفعيل مسيرات العودة وبناء المخيمات على النقاط الحدودية الخمسة شرقي قطاع غزة، استعداداً لاستئناف تفعيل المسيرات الشعبية، واستخدام جميع الأدوات، بما فيها الخشنة، في مواجهة جنود الاحتلال على السياج الفاصل.

وتهدف عودة المسيرات الحدودية هذه المرة للضغط على الاحتلال والوسطاء معاً لإعادة الحياة إلى غزة، في ظل تشديد الحصار الذي بات يؤثر على كل مناحي الحياة، حيث تستعد اللجنة المنظمة استئناف المسيرات بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أعوام، بعد أن انطلقت المسيرات في 30 آب/أغسطس 2018، واستمرت لعامين استشهد خلالها 217 مواطناً وأصيب المئات، وانتهت بتقديم إسرائيل تسهيلات لسكان غزة، مندون إنهاء الحصار، ولكن بعد مرور سنوات تنصلت إسرائيل من التسهيلات تدريجياً.

وبين مؤيد ومعارض، عجّت مواقع التواصل بموجة حادة من الانتقادات لخطوة تفعيل المسيرات، والتي أفرزت أزمات كبيرة على المتظاهرين على الحدود، بعد أن تعمدت إسرائيل إطلاق النار بشكل متعمد على الشباب واستخدام سلاح فتاك ضدهم، بهدف إحداث إعاقات دائمة في صفوف الشباب، حيث تعرض العشرات من المشاركين لبترٍ في الأطراف السفلية، وأصبحوا في وضع إنساني سيئ.

ويتوقع مراقبون أن تعود المسيرات بشكل ضعيف هذه المرة وبمشاركة محدودة، خاصة وأن الحلول الماضية لم تقدم أي شيء، ولم تسعف الخريجين والشباب العاطلين عن العمل، والذين يعانون ويلات الحصار الجائر، والذي يشهد خلال الفترة الحالية تشديدا من قبل إسرائيل، خاصة مع توجيه الاحتلال الاتهامات إلى حماس بتأجيج الأوضاع في الضفة الغربية ومعاقبة غزة على ذلك.

وفي تعقيب على ذلك، يقول الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور إن مسيرات العودة من حيث المبدأ هي فكرة مهمة، يتم من خلالها نزع الحقوق بالقوة والضغط على الاحتلال سلمياً للرضوخ لمطالب الشعب المحاصر، وذلك باستخدام بعض الأدوات التي لا تجر الأمور إلى مواجهة واسعة.

وبين منصور لـ”القدس العربي”: أن تشديد الاحتلال الإسرائيلي الخناق على سكان قطاع غزة بعد تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وعدم قدرة الوسطاء على إلزام الاحتلال بتطبيق البنود التي تم الاتفاق عليها خلال جولات المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل سابقاً، دفع بالفصائل إلى إعادة تفعيل المسيرات كرد على تنصل إسرائيل من التفاهمات .

وأوضح أن المسيرات كي تحقق هدفها، يجب أن تكون جماهيرية قراراها نابع من إرادة الناس وأهدافها وأساليبها واضحة، مع الحرص على عدم تحويلها إلى أداة لفصيل معين من خلالها يحرك الأوضاع لخدمة أهدافه، أو حرف النظر عن أزمات داخلية يمر بها القطاع.

ولفت إلى أن تراجع الجماهير عن المشاركة أمر وارد، خاصة وأن هناك الكثير ممن تعرضوا لإصابات وإعاقات دائمة خلال السنوات الماضية يعانون من ظروف معيشية سيئة، وهنا قد تعتمد الفصائل على حشد أنصارها للمشاركة بالمسيرات، ولكن أهدافها لن تتحقق طالما أن الشارع غير مقتنع كلياً بفكرة المسيرات وما ستحققه من تغيير في الواقع.

وتعاني حكومة حماس في غزة أزمات مالية خانقة، عكست سلباً على تدني نسب صرف رواتب الموظفين، حيث جاءت الأزمة بعد أن أوقفت إسرائيل المساعدة المالية المقدمة من قطر إلى الحكومة وقيمتها 10 مليون دولار شهرياً لدفع رواتب الموظفين، وازدادت الأزمة بعد أن استنفدت كل خيارات الاستدانة من البنوك التي تتعامل معها الحكومة.

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي هاني سليمان إن توجه الفصائل إلى تفعيل المسيرات ناجم عن حالة التضييق التي تمارسها إسرائيل بحق سكان القطاع، في حين إن هذا التوجه من قبل الفصائل هو أمر خاطئ ومرهق على المدى الطويل، كون أن المسيرات يدفع ثمنها الفلسطينيون، ولا تسبب ضغطا على الاحتلال، الذي يمتلك وسائل القوة ولا يستجيب لأي وساطات خارجية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وأوضح في حديثه لـ”القدس العربي”: أن الشعب في غزة بات أكثر وعياً، والمسيرات لن تشهد أي زخم كما كانت عليه في السابق، فمعدلات الهجرة الكبيرة والمتزايدة من قطاع غزة باتت تدق ناقوس الخطر، والهجرة أصبحت خيار الشباب للبحث عن حياة أفضل.

ولفت إلى أن إسرائيل استفادت من فرض الضغوط على قطاع غزة، وباتت غير معنية بإحداث أي انفراجة واسعة، لأنها تعي أن مزيداً من الضغط سيولد انفجار الشعب بوجه الحكومة التابعة لحماس، وهذا ما شاهدناه خلال الأسابيع الماضية من إطلاق الشعب حملة بدنا نعيش، بالإضافة إلى أن ذلك، يدفع بالشباب إلى ترك غزة والهجرة إلى أوروبا وهذا يخدم إسرائيل.

وطالب سليمان الفصائل بألّا تكون أسيرة لشكل واحد من العمل النضالي، والبحث عن خيارات أفضل من تفعيل المسيرات الشعبية على الحدود لمواجهة إجراءات إسرائيل العقابية، والتي يدفع ثمنها الشباب بتراكم أعداد المعاقين جراء الإصابات بالأعيرة النارية.