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لماذا كتبت نادين نجيم: “لن أستسلم حتى الموت”؟ – (صور)

منذ ساعتين

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لندن- “القدس العربي”:

أثارت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تساؤلات واسعة حول مجريات حياتها الخاصة، بعدما نشرت من خلال حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات مصوّرة لولديها هيفن وجيوفاني من طليقها هادي أسمر، مرفقةً بتعليقات تشير إلى التحدّي.

وكتبت نجيم تعليقاً على فيديو في “إنستغرام”: “لن أستسلم حتى أموت… أطفالي حياتي سعادتي”.

شاركت نادين فيديو آخر قالت فيه: “في يوم من الأيام سوف يقول أولادي، أمي لم تبقَ صامتة، أمي لم تهدأ، لم تستسلم، أمي حاربت من أجلنا، هل سيقول أطفالكم نفس الشيء؟”.

وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: “كيف يمكنني الاستسلام عندما تكونون كل شيء بالنسبة لي؟”.

وتعرضت نادين نسيب نجيم إلى أكثر من أزمة في الآونة الأخيرة، منها الهجوم عليها بسبب مقاضاتها صحافيين لبنانيين، وتقارير صحافية تحدثت عن لعب خطيبها السوري ناريك ناربيكيان القمار على غرار زوجها السابق.

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