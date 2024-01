لماذا كتب الجنود الإسرائيليون اسم هذا النائب الفرنسي على قذيفة دبابة- (تغريدة)

أنقرة: اعتبر النائب عن حزب “فرنسا الأبية” إيمريك كارون موقف وصمت الدبلوماسية والإعلام في بلاده حيال الدمار الحاصل في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي مسيئاً لفرنسا.

وعبر حسابه على منصة “إكس” نشر النائب الفرنسي صورة التقطها جنود إسرائيليون لقذيفة دبابة كتبوا عليها: “إيمريك كارون يمكنك البكاء الآن”. وصورة أخرى معلقة على مبنى الخدمة للبرلمان الفرنسي للمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة “حماس”.

Permanence à nouveau dégradée ce matin.

Et intimidation en photo venue d’Israël.

Les insultes et menaces continuent aussi à pleuvoir, parce que je dénonce les massacres en cours à Gaza et que je demande un cessez-le-feu.

Autre point notable : @lemondefr et @libe ont refusé en… pic.twitter.com/Mqmo5VX56a

— Aymeric Caron (@CaronAymericoff) January 15, 2024