لماذا لا يجلس محرز على مقاعد بدلاء الجزائر؟

الجزائر- “القدس العربي”:

تقمص مساعد المدير الفني لمنتخب الجزائر نبيل نغيز، دور المحامي عن القائد رياض محرز، بعد تجدد حملات الهجوم عليه، لعدم ظهوره بالنسخة المميزة المعروفة عنه، في سهرة الخميس الماضي أمام منتخب توغو، التي جرت على ملعب “19 ماي 1956″، وانتهت بفوز محاربي الصحراء بخماسية كاسحة مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وتسابق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في توجيه كل أنواع النقد اللاذع لنجم مانشستر سيتي سابقا وأهلى جدة حاليا، وذلك للتراجع الملموس في مستواه ومعدلاته البدنية للمباراة الثانية على التوالي، لدرجة الإخفاق في التسجيل أو تقديم ولو تمريرة واحدة حاسمة، والأسوأ ما وثقته لغة الأرقام بعد خماسية توغو، بعدم المشاركة في خلق فرص محققة طوال فترة وجوده في الملعب، قبل أن يقرر المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش استبداله في آخر دقائق المباراة.

ووضع بعض النقاد والمتابعين، علامات استفهام بالجملة حول أسباب تمسك المدرب المخضرم، بإشراك صاحب الـ33 ضمن التشكيلة الأساسية لثعالب الصحراء، بالرغم من غياب بصمته ومردوده الضعيف مع المنتخب، وذلك منذ عودته من غيابه الطويل، حيث كانت البداية بظهوره الباهت أمام غينيا الاستوائية، في المباراة التي انتهت بفوز الخضر بثنائية نظيفة، وأهدر خلالها رياض ركلة جزاء في الشوط الأول، ثم بالعرض المحير أمام توغو في نهاية الأسبوع الماضي.

وردا على هذه التساؤلات والأصوات التي تطالب بإبقاء الأسطورة على مقاعد البدلاء في قادم المواعيد، قال مساعد بيتكوفيتش في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية “نتحدث عن قائد المنتخب، واسمه فقط يكفي. نحن نشعر بأن كل تركيز المنتخب التوغولي كان نحو محرز، اسم رياض يخيف الخصوم ويفيد منتخب الجزائر، لأنه فاز بكل شيء، إلا كأس العالم لم يفز بها حتى الآن، نحن نستفيد من خبرته حتى إن كان يواجه أحيانا بعض الصعوبات ويتراجع أداؤه، لكنه لاعب مهم جدا في المجموعة والتدريبات”.

في الوقت ذاته، طالب وسائل الإعلام والرأي العام بإظهار الاحترام الذي يليق باسم وتاريخ قائد المنتخب، قائلا “محرز لاعب تاريخي بالنسبة للجزائر، وكما قلت. لقد فاز بكل الألقاب وهو مفيد لنا داخل وخارج الملعب، خاصة وأنه لا يتأثر بالضغوطات الخارجية وهذا أمر مهم للغاية، كما أنه يعتبر قدوة لزملائه في المنتخب، كلاعب فائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وتوج بالدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ولعب تحت قيادة بيب غوارديولا، لذا ينبغي علينا احترام ما قدمه للمنتخب”.

وعن أسباب تراجع مستوى رياض وكيفية عودته إلى مستواه المعهود، قال “هو يعرف أن مستواه تراجع، لكن دعونا لا ننسى أنه كان مصابا ومريضا في الأيام الماضية، ونحن جميعا نتمنى أن يستعيد مستواه الذي نعرفه وننتظره منه، لأنه عندما يحمل شارة القيادة يجب أن يكون في أفضل حالاته من كل الجوانب، وهو ما زال القائد والمجموعة تعيش أجواء إيجابية بحضوره وتحت قيادته”.