لماذا لن يعلن «حزب الله» الحرب أولا؟

ألقى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان، أمس الجمعة، أوّل خطاب له منذ عملية «حماس» وفصائل المقاومة في قطاع غزة ضد مستوطنات وقواعد إسرائيل في غلاف القطاع في 7 تشرين أول/أكتوبر وبدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

فسّر نصر الله في خطابه عملية «حماس» من وجهة نظر حزبه، والمحور السياسي ـ العسكري الذي ينتمي إليه، مشيدا باستقلالية قرار الحركة بالهجوم الكبير، وبالسرّية التي أحاطت بالعملية العسكرية، كما قدّم توصيفه لعمليات إسرائيل في القطاع، ولمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عما يحصل في غزة، كما قدّم تقييما لفاعلية العمليات التي قام بها الحزب لتخفيف الضغط على القطاع، قائلا إن نشاطه العسكري أدى لجذب ثلث جيش الاحتلال إلى الحدود اللبنانية، مما أدى لنزوح عشرات الآلاف من «سكان المستعمرات الإسرائيلية».

كان واضحا أن أحد الأهداف للاستراتيجية الأمريكية التي اعتمدتها إدارة الرئيس جو بايدن بعد عملية «طوفان الأقصى» هو منع إيران، القوة الإقليمية الوازنة، من الدخول في حرب مفتوحة مع الدولة العبرية، عبر «حزب الله» الذي يسيطر على جبهة مع إسرائيل، وكذلك التنظيمات العسكرية المرتبطة بها، في سوريا والعراق واليمن، وقد استعدّت واشنطن لهذا الاحتمال عبر تحريك حاملتي طائرات (إحداهما، جيرالد فورد، نووية) وقوّات «دلتا» المتخصصة بإنقاذ الرهائن، وقوة الرد السريع على السفينة الهجومية «باتان» وإمداد إسرائيل بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخبارية.

لم تمنع القوة العسكرية الأمريكية الهائلة التي تحشّدت شرق المتوسط بعد عملية «حماس» الحزب من الانخراط في اشتباكات متبادلة مع إسرائيل، محافظا على موقف رادع مع الالتزام بقواعد الاشتباك المعمول بها.

وكما فعلت واشنطن بتقديمها قوة نارية كبيرة لردع الحزب، وإيران، عن دخول حرب مفتوحة ضد إسرائيل، فقد لعبت الاشتباكات المدروسة دورا في توجيه رسالة مشابهة لتل أبيب وواشنطن وهي أن «حزب الله» مستعد، في حال قررت إسرائيل، من جهتها، دخول الحرب ضده.

لا يستطيع «حزب الله» إعلان الحرب، لأسباب كثيرة، متعلّقة بأوضاع لبنان، المتهالك سياسيا واقتصاديا، وبأوضاع إيران نفسها، التي تعاني من العقوبات الأمريكية والأوروبية، وتخوض معارك سياسية كبيرة، على صعد داخلية وخارجية، كما بالدور الذي شكّله الحزب ضمن توازنات الحرب السورية، وكذلك بتداعيات هذا القرار الدولية والإقليمية.

السيناريو الواقعي، شبه الوحيد، لإعلان نصر الله، الحرب، وقرار دخولها، ضمن السياق الآنف، سيكون ردا على دخول إسرائيل الحرب ضده.

يثير الترقّب العربي والدولي الذي ظهر قبل إلقاء نصر الله خطابه تساؤلا ممضا حول علاقة فلسطين، وما يجري فيها، بالمنظومة الرسمية العربية، التي اكتفت بتلقّي الأخبار، وكان أكبر ما فعلته، هو إبعاد سفيرين لإسرائيل، وتوقيع بيانات «تشرح» المسألة الفلسطينية للعالم، بينما أصرّت دولة على عقد المهرجانات الفنية خلال المذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون، وقامت دولتان أخريان، بالامتناع عن التصويت على قرار عربي يدعو لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة!

تتجاهل الردود السلبية على خطاب نصر الله الحدود السياسية والعسكرية الواقعية لمنظومة الحزب، وارتباطها بشبكة علاقاته الإيرانية ـ السورية ـ العراقية – اللبنانية، وهي تتجاهل أيضا أن للحزب أدوارا وظيفية أخرى. قرار الحرب، بهذا المعنى، سيكون منوطا باحتمال عدوان عاجل، أو آجل، عليه.