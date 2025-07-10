لماذا مُنعت شيرين عبد الوهاب من لقاء فضل شاكر في عين الحلوة؟

بيروت- “القدس العربي”:

امتنعت السلطات اللبنانية عن منح الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تصريح دخول إلى مخيم عين الحلوة لتسجيل ديو غنائي بعنوان “حدوتة” مع الفنان فضل شاكر على الرغم من تقدم فريق شيرين بطلب رسمي لذلك.

وعليه، فقد واجهت الأغنية “حدوتة” عقبات قانونية وأمنية، حالت دون اكتمال التحضيرات.

ويأتي منع شيرين بعد زيارة سابقة لها قامت بها مع زوجها السابق حسام حبيب إلى المخيم مطلع عام 2023، بعد حصولهما على تصريح أمني رسمي مكّنهما من دخول عين الحلوة ولقاء فضل شاكر في حينه، غير أن نشر صورة لهما برفقة شاكر أثار ردود فعل واسعة، أعقبها استدعاؤهما للتحقيق القضائي، بناءً على استنابة قضائية، للاستفسار عن أسباب الزيارة. وبعد الاستماع إليهما، أُفرج عنهما بإشارة من القضاء المختص، دون اتخاذ أي إجراءات إضافية.

اليوم، وبينما كانت شيرين تستعد لدخول المخيم مجددًا لاستكمال مشروع الديو، فوجئت بامتناع مفوض الحكومة عن إصدار تصريح دخولها، ما حال دون لقائها بفضل شاكر مرة أخرى، ووقف العمل على الأغنية في مرحلتها الأولى.