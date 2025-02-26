لماذا يتمنع الجزائري مازا على كبار البريميرليغ؟

لندن- “القدس العربي”:

بصم المدير الرياضي لنادي هيرتا برلين، بنجامين ويبر، على صحة الأنباء والتقارير التي كانت تضع الجوهرة الجزائرية إبراهيم مازا، في جمل مفيدة مع عمالقة الدوري الإنكليزي الممتاز وأوروبا في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة. لكن في نهاية المطاف، قرر استكمال مشواره مع ناديه الناشط في دوري القسم الثاني الألماني “البوندسليغا 2” حتى نهاية الموسم الجاري.

واعترف المسؤول البارز في النادي الألماني في مقابلة أجراها مع صحيفة “كيكر”، أن الإدارة كانت بصدد الموافقة على خروج صاحب الـ19 عاما من الملعب “الأولمبي” ببرلين في آخر ساعات الميركاتو الشتوي الأخير، وذلك بعد الحصول على عرض مالي مقبول للاستغناء عن نجم منتخب شباب ألمانيا سابقا، بيد أن صاحب الشأن هو من رفضه الفكرة برمتها، وأصر على البقاء والمضي قدما مع الفريق.

وقال بنجامين: “صحيح، تلقينا عرضا من ميلان الإيطالي بنحو 20 مليون يورو، لكن مازا هو من رفض الموافقة على الرحيل، وقد رفض العرض لعدم رغبته في الذهاب إلى ناد جديد في منتصف الموسم. وبناء على موقف مازا، قررنا عدم الجلوس على طاولة المفاوضات، هذا بجانب أننا رأينا أن قيمته تزيد عن 20 مليون يورو”، في إشارة واضحة إلى أنه في حال حصول النادي على عرض أقوى في فصل الصيف، فبنسبة كبيرة سيكون خارج أسوار هيرتا برلين الموسم المقبل.

وكان مازا، قد أكد في مقابلة صحافية مطلع هذا الشهر، أنه تلقى بالفعل أكثر من عرض لا يُقاوم في النافذة الشتوية الأخيرة، معترفا بشكل لا لبس فيه، أنه لم يكن يتوقع أبدا أو يُصدق أنه مطلوب من قبل أندية بهذه الحجم قبل أن يحتفل بعيد ميلاده الـ20، لكنه فَضّل البقاء مع الفريق لنهاية الموسم، أولا لرغبته في اكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك قبل التفكير في خطوة الانتقال لأحد كبار البريميرليغ أو أوروبا، ثانيا لقلقه الشديد من كابوس الابتعاد عن اللعب بصفة مستمرة أو الجلوس على مقاعد البدلاء فيما تبقى من الموسم، حال انتقل إلى ناد جديد في منتصف الموسم.

وتأتي هذه الأنباء، بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية، حول اقتراب محارب الصحراء الصغير من مغادرة ناديه هيرتا برلين، في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الطامعين بالحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي، آخرهم نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، الذي يعمل مديره الرياضي بول ميتشل، على خطة جريئة لخطف إبراهيم من ممثل العاصمة الألمانية في فصل الصيف، بالأحرى قبل أن يرضخ لضغط وإغراء اللعب تحت قيادة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، أو تصدق الأنباء التي تربط مستقبله بأندية أخرى خارج البريميرليغ، في مقدمتهم ميلان وأتلتيكو مدريد.