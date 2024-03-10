لماذا يحبون ترامب؟

بعد الخروج الصاخب من البيت الأبيض عام 2021، يبدو أن الرئيس السابق دونالد ترامب يعد العدة للعودة وبقوة إلى سدة الرئاسة في ولاية ثانية. إذ تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع نسبة تأييده بين الناخبين من جديد، كما إنه يحقق الفوز تلو الآخر في انتخابات الحزب الجمهوري في الولايات المختلفة، مكتسحا كل المرشحين الجمهوريين.

وعلى الرغم من جبل من لوائح الاتهام والمحاكمات، التي وصلت إلى أكثر من تسعين لائحة اتهام، لا يزال دونالد ترامب يحظى بشعبية لدى شريحة كبيرة من الشعب الأمريكي. وعلى الرغم من تأريخه الحافل بالفضائح الجنسية، وعدم الأمانة، وعلى الرغم من تقلبه الواضح، وتهوره ونرجسيته، وابتذاله، فإن الملايين من المسيحيين الإنجيليين سيصوتون له إذا وصل إلى منافسة خصمه جو بايدن الديمقراطي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام .

تشير عدة تقارير صحافية إلى أن الإنجيليين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم ليسوا من رواد الكنيسة النشيطين، هم أقوى مؤيدي ترامب، ولكن هناك الكثير من الحماس لانتخاب ترامب بين اليهود المتزمتين أيضا. وقد فسر البعض هذه الظاهرة عبر اتهام الإنجيليين بأنهم تبنوا دين القوة، واستبدلوا المسيح يسوع بالمسيح دونالد، باعتباره «مخلص» أمريكا. لا شك في أن هناك انزلاقا وتبريرا بين أنصار ترامب المسيحيين، لكن لا يمكن أن تكون هذه هي القصة بأكملها. ولا يتعلق الأمر بحسابات سياسية نزيهة، كما لو كان ترامب أفضل سيئ بين الخيارات السيئة، إذ أن الدعم الإنجيلي اليميني لترامب لا يأتي على مضض، بل هو حماسي، ومبهج في كثير من الأحيان. وبالتالي لن يكون من المناسب استبعاد ملايين الأمريكيين باعتبارهم مخدوعين، أو جحافل يحرك غليانها الغضب الشعبوي فقط، فمعظمهم أمريكيون من الطراز القديم، وهم جيران جيدون يذهبون إلى الكنيسة ولديهم وظائف، وأطفال، وآمال في المستقبل، لكنهم يرون أن النموذج الذي يرسم الحلم الأمريكي التقليدي يتمثل لدونالد ترامب، وصعوده الأسطوري في عالم المال والتجارة وانتهاز الفرص، وهنالك نظرية الباحث رينيه جيرارد حول أزمة التضحية وكبش الفداء، التي بات المجتمع الأمريكي المتدين ينظر إلى ترامب وفقها، فهو يراه بمزيج غريب من النفور والعشق ككبش فداء يقدم نفسه بشجاعة ضحية ليواجه القوى التي تتآمر على أمريكا.

تشير عدة تقارير صحافية إلى أن الإنجيليين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم ليسوا من رواد الكنيسة النشيطين، هم أقوى مؤيدي ترامب، وهناك الكثير من الحماس لانتخابه بين اليهود المتزمتين أيضا

وكان من المتوقع أن تثير كل القضايا والمحاكمات التي يتعرض لها ترامب إلى تراجع شعبيته، لكن ما حصل هو العكس تماما، ويشير خبير استطلاعات الرأي فرانك لانس، إلى أن ذلك ساعد بالفعل في ازدياد شعبية ترامب، وأضاف: «استطاع ترامب أن يسوق نفسه على أنه ضحية الدولة العميقة والقوى السرية التي تريد أن تهدم الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه قد تعرض للاضطهاد وليس للمحاكمة، وأن ما يحدث ملاحقة سياسية له، لأنه رمز قوة أمريكا وأملها في النهوض من جديد». ووفقا لكليفورد يونغ رئيس الشؤون الأمريكية العامة لدى شركة إبسوس، فإن الرابط بين دونالد ترامب وأنصاره – الذين تشكل نسبتهم نحو 40 إلى 45 في المئة من الناخبين الجمهوريين- سيكون من الصعب كسره. إذ يقول يونغ:» إن أنصار ترامب يرون العالم من خلال عينيه». وتعتقد قاعدته الجماهيرية أنه تعرض للظلم وأن لوائح الاتهام ذات دوافع سياسية محضة. وربما كان أبرز دافع لدى جمهور ترامب من الطبقة الوسطى الأمريكية قليلة التعليم، التي تعيش في المدن النائية بعيدا عن مراكز التحضر الأمريكية، هو الاقتصاد، الذي يشار له بضبابية وعدم وضوح من قبل حملة ترامب الدعائية، ففي متابعة صحافية تم التطرق للموضوع بتناول حديث إحدى مؤيدات ترامب في ولاية أيوا، عندما سئلت عن سبب رغبتها في رؤية الرئيس السابق يعود إلى منصبه، إذ قالت: «سيعمل على إعادة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية، وإعادة أسعار الغاز إلى الانخفاض». كما أشار ابن ترامب إريك في حديث مع «بي بي سي» إلى: أن «الناس يريدون الرخاء والقوة لهذا البلد. كان لدى والدي أعظم اقتصاد في تاريخ الأمة، وأدنى معدل بطالة، وأدنى تضخم، وأدنى أسعار للغاز».

لكن عند تمحيص هذا الكلام نجد أن الاقتصاد الأمريكي كان في حالة جيدة عندما كان ترامب في السلطة، لكن قبل تفشي وباء كورونا، ويعزو بعض المراقبين ذلك إلى خطط الاقتصاد التي نفذت إبان ولايتي الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وما حققته من إنجازات أخرجت الاقتصاد الأمريكي من كارثة الأزمة المالية التي غرق فيها عام 2008. ولا يشير أنصار ترامب إلى السنة الأخيرة من ولايته عندما انهار الاقتصاد بشكل كبير وتعرض لأكبر انكماش اقتصادي يسجل على الإطلاق، نتيجة تفشي وباء كورونا عام 2019. من جانب آخر إذا أردنا الحديث عن الهزات التي تعرض لها الاقتصاد في ولاية الرئيس بايدن وما سببته الحرب في أوكرانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما، يجب أن نشير إلى أن أسعار الطاقة اليوم تشهد انخفاضا كبيرا، وأثبت الاقتصاد الامريكي أنه أقوى من المتوقع في العام الماضي. المفارقة الأخرى أن سلوك دونالد ترامب العنصري تكرر كثيرا، سواء في حملته الانتخابية الأولى، أو حين كان في البيت الأبيض، أو في حملته الانتخابية الحالية، إذ يشير المراقبون إلى أن ترامب استخدم صيغا كلامية في مقابلة مع الموقع الإخباري اليميني «ذي ناشيونال بلس» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تذكر بالخطاب النازي في ثلاثينيات القرن العشرين، عندما وصف المهاجرين بقوله إنهم «يسممون دماء بلادنا»، وقد اتهمه الرئيس بايدن باستخدام خطاب يردد صدى ما سمعه العالم في ألمانيا النازية».

وقد ازداد ترامب عنجهية وغيا وتطرفا في خطابه العنصري عندما قال، إنه إذا عاد إلى منصبه، فسوف يلاحق كل من يعارضه، وسوف يقضي على من سماهم «الحشرات في أمريكا» وهي عبارة محددة ذات معنى محدد. وقد وصف الرئيس بايدن، ذلك في رده على منافسه بالقول: «إنها تعكس اللغة التي سمعتموها في ألمانيا النازية في الثلاثينيات. وهذه ليست المرة الأولى التي يتلفظ فيها ترامب بهذه العبارات العنصرية.» لكن المفارقة تكمن في التفاف جمهور الحزب الجمهوري حول هذا الخطاب العنصري، إذ يشير استطلاع رأي أجرته شبكة «سي بي إس» حول الموضوع، إلى أن أنصار الحزب الجمهوري يؤيدون تعليقات ترامب. وقد سألت الشبكة الناخبين الجمهوريين المسجلين عن الموضوع، إذ سُئل جمهور الحزب الجمهوري عن تصريح أن «المهاجرين يسممون دماء بلادنا»، فوافق 82 في المئة منهم على تصريحات ترامب العنصرية، وقد قُرأت هذه النتيجة على أنها مؤشر على أن سياسيات ترامب العنصرية تجذب جمهورا يمينيا أمريكيا متطرفا بشكل أكبر يوما بعد آخر. أما على صعيد السياسات الخارجية فإن حملة ترامب الدعائية تروج لأسباب فشل إدارة بايدن في عدد من الملفات الخارجية، يقف في مقدمتها الانسحاب الأمريكي المذل من أفغانستان، وتصويره على أنه هزيمة وإهانة لهيبة العسكرية الأمريكية. وعلى الرغم من سعي إدارة بايدن لتصوير الانسحاب من أفغانستان على أنه نتيجة ومحصلة حاصل لطريقة تعامل ترامب مع طالبان، لكن هذا الطرح يبدو غير مقبول لدى الناخبين المترددين، الذين لا يميلون إلا إلى تذكر من كان في السلطة عندما تم اتخاذ قرار الانسحاب المفاجئ. ولا يزال الجمهوريون يذكّرون الشعب بهذا الأمر في جلسات الاستماع في مجلس النواب، وسيواصلون فعل ذلك حتى موعد الانتخابات.

كاتب عراقي