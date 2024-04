لمحة عن فيلم “جوكر” بجزئه الثاني مع ليدي غاغا خلال مهرجان “سينماكون”- (فيديو)

لاس فيغاس: عرضت استوديوهات “وارنر براذرز” مشاهد للجزء الثاني المرتقب من فيلم “جوكر” خلال مهرجان “سينماكون”، المُقام في لاس فيغاس، في ظل محاولة شركة الإنتاج الاستفادة من النجاح الذي حققه فيلم “باربي” خلال العام الفائت.

ويشكل فيلم “جوكر: فولي أ دو” (“Joker: Folie A Deux”)، وهو من إخراج تود فيليبس، تكملة للفيلم الأصلي المثير للجدل والذي فاز جواكين فينيكس بجائزة أوسكار عن دوره فيه.

ويتناول “جوكر” (2019) القصة القاتمة والعنيفة لآرثر فليك، العدو اللدود لباتمان، مثيراً انقساماً لدى الجماهير من خلال تقديم الشرير القاتل كبطل مع إثارة مخاوف من احتمال أن يكون عنصراً ملهماً لعمليات قتل واسعة النطاق.

وفي الجزء الثاني المرتقب طرحه في تشرين الأول/أكتوبر، والذي صُنف بأنه فيلم موسيقي، تؤدي نجمة البوب العالمية ليدي غاغا دور البطولة إلى جانب فينيكس.

وخلال عرض المقطع الترويجي للفيلم، أوضح تود فيليبس أنّ “الموسيقى تشكل عنصراً أساسياً في العمل”، مشيراً إلى أنّ “جوكر” لن يكون بعيداً بشكل كبير عن شخصية العمل الأصلي.

