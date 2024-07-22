لمصلحة مَن تُستهدف عُمان؟

في ليلة الخامس عشر من الشهر الجاري كانت العاصمة العُمانية مسقط على موعد مع حدث غير مسبوق، حيث أعلن (تنظيم الدولة الإسلامية) أن ثلاثة من عناصره، نفذوا هجوما على أحد المساجد فيها، وقد قُتل في الحادث ستة أشخاص بينهم أحد رجال الشرطة، كما أصيب ثمانية وعشرون آخرون من المدنيين وعناصر الشرطة والدفاع المدني.

ويبدو أن السلطات المختصة، تعاملت مع الحادث بسرعة كبيرة فقتلت المهاجمين الثلاثة، بعد أن واجهوا قوات الأمن. وهنا ليس من قبيل المبالغة القول بأن الكثير من المراقبين السياسيين، قد أصابتهم دهشة حقيقية بعد تبني (تنظيم الدولة) لهذا الهجوم المسلح، في عاصمة أحد أكثر دول المنطقة استقرارا وتعايشا دينيا ومذهبيا وهي سلطنة عُمان، بل إن المفاجأة الكبرى كانت أن المنفذين لهذا الهجوم كانوا مواطنين عُمانيين ومن أسرة واحدة، حسب بيان السلطات المختصة، بعد أن توقع الكثيرون أن المنفذين لا بد أن يكونوا قدموا من دولة أخرى وليسوا من مواطنيها. لكن ذلك لا يمنع من القول بأن عُمان كأي بلد آخر، قد توجد فيه خلايا نائمة تتحرك في الوقت المرسوم لها، كما أن تنظيم الدولة مارس الفعل نفسه في ساحات كثيرة، ففي باكستان قتل 56 شخصا في هجوم انتحاري نفذه التنظيم على مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية في 5 آذار/ مارس عام 2022. كما نفذ تنظيم جُند الله الباكستاني المتطرف هجوما على حافلة كانت تقل زوارا من الطائفة الإسماعيلية في مدينة كراجي فقتلوا 44 منهم. أيضا شهدت المملكة العربية السعودية هجمات مماثلة على مساجد في المنطقة الشرقية من المملكة، وكذلك وقعت هجمات على مساجد في الكويت ومراقد في العراق. لكن كل هذه الهجمات التي استهدفت نسيجا طائفيا محددا، لم تحظ بأي دعم أو تأييد رسمي أو شعبي في الدول المستهدفة في يوم من الأيام، بل كانت السلطات المختصة تتصدى بحزم لتلك الهجمات وتنفذ القانون ضد الظالعين فيها وتنظيماتهم.

تبني تنظيم الدولة للهجوم في مسقط يُعيد الجدل حول الدور الأمريكي في المنطقة، ويطرح سؤالا حول تأثيره على الوجود العسكري الأمريكي في سوريا والعراق ومنطقة الخليج العربي

رغم ذلك يرى مراقبون أن ظهور الجماعات المتطرفة واستهدافها لمساجد تابعة لطيف مجتمعي محدد، لا يخلو من دوافع سياسية، حيث يذهب هؤلاء للاعتقاد بأن الدوافع التي تقف وراء الهجوم الأخير في عُمان، هو بسبب قيامها بالكثير من الوساطات ما بين الدول العربية وإيران. وأن إحداث بلبلة طائفية داخل المجتمع العماني، سوف يؤدي الى انكفاء السلطات العُمانية على الداخل، وهي استراتيجية تخريبية من قبل تنظيم الدولة لإفساد العمل الدبلوماسي والسياسي، الذي تقوم به السلطنة. علما بأن أحد أسباب خروج تنظيم الدولة من عباءة تنظيم القاعدة، كان اتهامها بأنها ذات صلة بإيران وأنها لا تُكفّر الشيعة. والحقيقة أن ما حدث يُعتبر تحديا أمنيا كبيرا للأجهزة الأمنية العُمانية والخليجية أيضا، لأن المجموعات الجهادية باتت تنشط بلغة الكومبيوتر، وهي تنفذ عمليات تجنيد بهذه الطريقة، إضافة الى وجود السرديات التي توفر تربة خصبة لهذا الفعل، خاصة أن ما حصل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول من حرب على غزة ومقتلة همجية شرسة يقوم بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب، ستكون مصدرا لسرديات كثيرة تدعو الى المواجهة مع ما يسميه التنظيم العدو القريب والعدو البعيد. وكل هذه عوامل ستصب في غايات التجنيد لاحقا لدى المجموعات الجهادية. وهذا يعني أن هناك واقعا وتحديا عربيا وعالميا ستشهده الأيام المقبلة.

يقينا أن ما حصل في سلطنة عُمان هو حدث مؤثر ونقطة تحول كبيرة، لأن مسرح الحدث مختلف تماما عن غيره من المسارح الأخرى القريبة والبعيدة. فالمجتمع العُماني مجتمع مُسالم، وعلى درجة عالية من التسامح. كما أن المنهج الفكري السائد فيه حافظ على وسطية الدولة، لذلك لم تشهد أحداثا أمنية، حتى إنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وجدنا أن معظم الدول العربية والإسلامية أنتجت أجيالا من الجهاديين، لكن عُمان كانت استثناء، ولم ينخرط منها أحد في هذا المجال، لذلك يبدو غريبا جدا أن يظهر الآن من ينتمي إلى هذه التنظيمات من أبناء عُمان، لكن يمكن ملاحظة أن هنالك مُعطى جيوبوليتيكيا في هذا الحادث أيضا. فلو نظرنا إلى تنظيم الدولة الذي تراجع منذ عام 2017 بعد فقدان الموصل العراقية وسوريا، نجد أنه بدأ ينفذ عمليات في مناطق الأطراف، حيث كان مسرح عملياته في السنوات الأخيرة هجمات نفذها في أفغانستان وروسيا وإيران ومناطق الساحل الافريقي، كما أن وتيرة عملياته أصبحت في تصاعد حتى إن القيادة المركزية الأمريكية ذكرت في تقريرها الأخير، أنه منذ يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران من هذا العام 2024 تبنى التنظيم 153 هجوما مسلحا في العراق وسوريا، وهو ضعف العمليات التي نفذها في عام 2023. هذا يعني أن هناك تضاعفا في العمليات، وهذا يشي بأن هنالك إعادة هيكلة في المركز، وأنه ما زال يمتلك القدرة على التجنيد والتعبئة، ولديه أكثر من 5000 مقاتل وسيولة مالية تُقدّر بـ50 مليون دولار، حسب رأي بعض المختصين. بالتالي هذه المؤشرات تعطي فكرة بأن التنظيم ربما يشهد حالة من التعافي، ليس فقط في الأطراف، لكن في المركز أيضا حيث سوريا والعراق.

لقد أصبح التنظيم يعمل على شكل مجموعات أو تنظيمات إقليمية، لذلك نجد تنظيم الساحل في منطقة الساحل الافريقي، وتنظيم خراسان الذي تبنى عمليات في روسيا وإيران وأفغانستان، وتنظيم ولاية اليمن وغيرها من التسميات. وقد اعتاد التنظيم أن يُصدر بياناته التي تتبنى عملياته باسم الولاية التي تتبعها المنطقة الجغرافية، لكن الغريب أن تبنيه للعملية الأخيرة في مسقط لم يكن باسم الولاية. علما أن التنظيم كان قد وضع عُمان من الناحية الجغرافية كجزء من ما يسمى ولاية الحجاز، جنبا إلى جنب مع قطر والإمارات والبحرين.

إن تبني تنظيم الدولة للهجوم في مسقط يُعيد الجدل حول الدور الأمريكي في المنطقة. كما أنه يطرح سؤالا جوهريا حول كيف سيؤثر هذا الهجوم على الوجود العسكري الأمريكي في سوريا والعراق ومنطقة الخليج العربي، الذي يستمد مشروعيته المزعومة من ما يسمى مكافحة الإرهاب؟ وفي المقابل هناك سؤال آخر يتم تداوله اليوم من قبل الكثير من المراقبين والعامة أيضا هو، كيف ستتعامل الأجهزة الأمنية العُمانية مع الوضع الداخلي بعد الحادث؟ وهنا لا بد من التذكير بالتعامل العُماني مع ثورة إقليم ظفار في مطلع سبعينيات القرن المنصرم. فقد كانت واحدة من القصص الناجحة في مكافحة العُنف السياسي، حيث ترافقت القوة المسلحة في مقاومة العنف مع التنمية، ونجحت السلطات في استقطاب الكثير من قيادات تلك الثورة وأدخلتها في المنظومة السياسية العُمانية، وتم تجاوز ذلك الانقسام الشمالي الجنوبي.

كاتب عراقي