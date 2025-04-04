لمن يغنّي صابر الرباعي «القلب مجروح والجرح ما طاب»؟

بيروت – «القدس العربي»: تحت عنوان «مجروح» طرح النجم التونسي صابر الرباعي أغنية جديدة منفردة عبر قناته الرسمية على تطبيق «يوتيوب» وعلى المنصات الرقمية. والأغنية هي باللهجة المصرية وضع لحنها صابر الرباعي بنفسه كما شارك في صياغة كلماتها بالاشتراك مع حمدي المهيري.

وطرح صابر الأغنية على طريقة الفيديو كليب، حيث بدا وهو في الاستديو أمام الميكروفون وهو يقدم الاغنية التي تحمل طابعاً رومانسياً بشجن وإحساس استثنائي مرهف وأداء مميز تيمناً بمضون الأغنية التي تتمحور حول الشوق والحنين والتي جاءت على النحو الآتي: «القلب مجروح، عني لا ما تروح، إنت روح الروح، مشتاق لمسة إيد، أمانة عليك ما تطول، إنت الآخر وإنت الأول واللحظة في غيابك عني، عذاب سنين.

عديت النجمات، نحسب الساعات، والوقت بيا فات، وأنا نفكر فيك واجعاني الغياب، والجرح ما طاب، حتى قلبي ذاب، وأنا عايش وحيد، أمانة عليك ما طول، انت الأول والآخر، واللحظة في غيابك عني، عذاب سنين».

وفور صدور الأغنية، حظيت بتفاعل المتابعين الذين أثنوا عليها، مباركين لصابر الذي شارك متتبعيه على موقع «انستغرام» مقطعاً من الفيديو كليب، وأكد «أن الاغنية باتت متوفرة على المنصات الرقمية كافة».