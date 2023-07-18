لمياء الخميري لـ«القدس العربي»: لا توجد مؤامرة لتوطين اللاجئين في تونس… وعلى المعارضة اختيار شخصية توافقية للانتخابات الرئاسية

تونس – «القدس العربي»: رحبت لمياء الخميري الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة، بالإفراج عن المعارضين المعتقلين شيماء عيسى ولزهر العكرمي.

وقالت، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “نشكر الله على الإفراح عن كل مظلوم، ونتمنى أن تكون فاتحة خير لكل المعتقلين السياسيين من سجن إيقافهم بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للنظام”.

وأضافت: “كنا دائماً مع استقلال القضاء، باعتباره سلطة مستقلة وباعتباره الضامن والحامي للحقوق والحريات العامة والخاصة”.

لكنها اعتبرت أن الطريق أمام القضاء للخروج عن سيطرة “مازال طويلاً، ومعركة القضاء مازالت مستمرة من أجل افتكاك استقلالهم وإعادة الاعتبار للقضاء كسلطة لا كوظيفة كما يريدها النظام”.

عودة الرشد

واستدركت بالقول: “الإفراج عن المعتقلين يمكن أن يكون بداية عودة الرشد في قضية التآمر على أمن الدولة، التي ظلت مجردة لا سند واقعياً أو قانونياً لها إلا ادعاءات سلطة الأمر الواقع، فضلاً عن أن التآمر المتهم به جملة المعتقلين لم يثبت بتوجيه اتهامات لجهات أجنبية، ورغم تواتر ذكر بعض منها في الملف، لكنها لم ترتقِ إلى درجة توجيه التهم عليها أو إصدار بطاقات دولية أو حتى توجيه لوم أو احتجاج لدى سفاراتهم بتونس، وهو ما يجعل هيئة الدفاع تؤكد أن الملف فارغ وأن التهم غير جدية”.

وحول تبنى الكونغرس الأمريكي لقانون “حماية الديمقراطية التونسية”، قالت الخميري: “رأينا تقريباً موقفين متمايزين بين الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية. وأعتقد أن الكونغرس أكثر وضوحاً حول مسألة الديموقراطية في تونس وضرورة حمايتها، في حين أن ما يحكم الإدارة تحت رئاسة بايدن هو لعبة المصالح وتوازنات القوة على الأرض بين النظام والمعارضة في تونس”.

وأضافت: “لا أعتقد أن أياً من الكونغرس أو الإدارة الأمريكية يمكنه تحديد مصير ديموقراطيتنا، بل هو أمر موكول إلى الشعب التونسي وحده، ومعارضته السياسية التي يقع عليها واجب حماية الديموقراطية وإعادة المسار الشرعي للبلاد”. أما عن تعديل قيس سعيد لتدابيره الاستثنائية تحت الضغوط الغربية، فتقول الخميري: “لا أعتقد إطلاقاً أن هذا ممكن تحت أي ظرف؛ لأن سعيد منذ 25 تموز/ يوليو كان واضحاً في المضي في مشروعه مهما كلفه ذلك وكلف الدولة التونسية”.

ودعت الخميري إلى اتحاد المعارضة وراء شخصية توافقية للانتخابات الرئاسية “حتى لا تتشتت الأصوات، وحتى نتمكن من إعادة القطار على السكة وانتخاب رئيس جديد للبلاد يؤمن بالديموقراطية عبر تكريس دولة القانون والمؤسسات الشرعية، ومبدأ التفريق بين السلط ويحترم الحقوق والحريات لكل أفراد الشعب للقطع مع الاستبداد والتفرد بالسلطة وضرب الحقوق والحريات وكل نفَس معارض”.

من جهة أخرى، قالت الخميري إن هناك أزمة حقيقية في تونس تتعلق باللاجئين الأفارقة، و”لا بد من التعامل معها بنفس حقوقي واإساني، ولا يمكن البتة وتحت أي ظرف، انتهاك حقوق اللاجئين لأنهم -قبل كل شيء- بشر”.

أما بشأن حديث الرئيس قيس سعيد عن مؤامرة لتوطين اللاجئين، فقالت الخميري: “أعتقد أن تونس كانت ولا تزال بوابة عبور للأفارقة، وليست مكاناً يرغبون في التوطين به، لأن غايتهم كما غاية الشباب التونسي الحالم بالهجرة إلى أوروبا، لكن يبدو أن زيادة الحراسة وزيادة التضييق على المهاجرين عند الحدود الأوروبية هو ما جعل هؤلاء يمكثون في تونس إلى حين ترصد فرص العبور والاجتياز خلسة”.

واعتبرت أن بعض الممارسات العنصرية ضد اللاجئين “نشاز، إذ لم يُعرف عن الشعب التونسي أنه شعب عنصري، بل بالعكس؛ كانت لنا عدة تجارب في ضيافة اللاجئين الليبيين وإعانتهم خلال ثورتهم، لذا تبقى دعوات التعصب والعنصرية نشازاً، ولا يمكن بأي حال إخفاء الحس الإنساني والتعاطف إزاء اللاجئين وطالبي الغوث أو العون. كما أن الشعب التونسي يعي جيداً انتماءه للقارة السمراء وعمقه الإفريقي”.

ابتزاز أوروبا لتونس

وانتقدت الخميري عملية الابتزاز التي تقوم بها أوروبا، ممثلة في فرنسا وإيطاليا، تجاه تونس “من أجل الوصول إلى غايتها في الحد من أكبر مشكل تواجهه، وهو الهجرة السرية. فهي تستغل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد من أجل تمرير مخططات منع الوصول إلى أوروبا من قبل المهاجرين، وتحويل تونس إلى حرس حدود لأوروبا، في مقابل الحصول على الدعم المالي الأوروبي”.

واستدركت بقولها: “لا يمكن لوم أي حكومة على حماية مصالحها، غير أن الحكومة الإيطالية الحالية بزعامة ميلوني اليمينية، هي حكومة متعصبة وكانت قد تعهدت خلال حملتها الانتخابية بالقضاء على الهجرة غير النظامية، وهي في سبيل تحقيق الهدف تستعمل في كل أشكال الضغط والتحفيز، وهي تعي جيداً الظرف الصعب الاقتصادي الذي تمر به البلاد التونسية، ووجدت أن هذا مدخل جيد من أجل الضغط على السلطات التونسية من خلال الوعود بالمساعدة المالية والدعم الأوروبي الاقتصادي”.

وفي ظل الضغوط التي تمارسها السلطات التونسية على العمل السياسي، يتواصل غلق المقر المركزي لحزب حراك تونس الإرادة، ومنع قيادته ومنخرطين من الولوج إليه تحت حراسة أمنية على مدار الساعة، كما تقول الخميري.

وتضيف: “كنا قدمنا طلباً لرفع الحراسة الأمنية عن مقر الحزب إلى وزير الداخلية، لكنه ظل إلى هذا التاريخ دون رد، ومع هذا فإن قيادات الحزب ومنخرطيها ورئيسه الشرفي الدكتور المنصف المرزوقي، مصرون على العودة إلى الشرعية ودستور 2014. دستور الثورة الذي صودق عليه بإجماع المجلس التأسيسي الممثل لكل الطيف السياسي التونسي وقتها”.

وبشأن جبهة الخلاص، قالت الخميري: “هي الأخرى تعيش تضييقات على نشاطها واجتماعها وممارستها للعمل السياسي من خلال قرار منع اجتماعاتها الصادر عن وزير الداخلية، ومن خلال اعتقال أغلب قادتها السياسيين”.

وحول إمكانية تحول الجبهة إلى تكتل انتخابي، قالت الخميري: “هذا تحدده الضرورة وأيضاً المصلحة العليا لإنجاح الرجوع إلى الشرعية والمسار الديموقراطي، مع التأكيد على أن الجبهة لن تنخرط إلا في انتخابات بضمانات النزاهة والشفافية والحرية، وأيضاً مطابقة القانون والشرعية”.