لمَ الاهتمام الصيني بالقضية الفلسطينية؟

اتّفقت عدة فصائل فلسطينية صباح الثلاثاء 23 تموز/يوليو الجاري على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية بتوقيعها على إعلان بكين في العاصمة الصينية، مع تبني “حكومة مصالحة وطنية مؤقتة” لإدارة غزة بعد الحرب.

وأفاد التلفزيون الصيني المركزي أن التوقيع على الإعلان تمّ خلال الحفل الختامي لحوار المصالحة بين الفصائل، الذي استضافته بكين.

وأشارت شبكة التلفزيون الصيني العالمية “سي جي تي إن” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن ممثلين عن 14 فصيلًا فلسطينيًا، من بينهم قادة من حركتي حماس وفتح شاركوا اللقاء بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

دور الوسيط

ليست المرة الأولى التي تلعب فيها الصين دور الوسيط، وتقدّم نفسها للعالم على أساس أنها وسطية في ظلّ الصراعات القائمة في العالم.

فما إن غادرت الوفود الفلسطينية أرض الصين، حتى وصل إليها وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في زيارة هي الأولى منذ بدء الحرب بين موسكو وكييف، وتهدف إلى مناقشة سبل إيجاد حلّ سلمي للنزاع الذي دخل عامه الثالث.

نجحت المحادثات الثنائية بين الأطراف التي تزور الصين أم توقفت، إلا أن هدف بكين هو من وصل إلى مبتغاه، وهو إبراز صورتها المسالمة إلى العالم.

فهي على عكس الولايات المتحدة التي تأخذ طرفًا في الصراعات الحاصلة عالميًا، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط وصولًا إلى دعمها لشبه جزيرة تايوان في مطالبها الانفصالية عن الصين.

منذ إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ عن افتتاح مشروعه الطريق والحزام عام 2013، استفاق التنين الصيني النائم على فكرة بناء نظام عالمي جديد يكون لبكين الدور الأساسي والرئيسي فيه.

الحضور الإقليمي والدولي

لهذا بدأت الصين بتمتين حضورها إقليميا ودوليا لاسيما مع روسيا الاتحادية بهدف زعزعة الهيمنة الغربية على النظام لوضع أسس جديدة ترتبط بحضورها على مختلف الصعد، بعدما شهد نموها الاقتصادي ارتفاعا واضحا استطاعت بكين من خلاله احتلال المرتكز الثاني من حيث المنافسة للاقتصاد الأمريكي.

تقف الصين على مسافة واحدة بين إسرائيل وحماس، إذ لا تتردّد بالمطالبة بوقف فوري للنار في غزة، والتفكير جديًا باليوم الثاني، وما اجتماعاتها مع الوفود الفلسطينية إلا محاولة منها للتسريع في تشكل حكومة فلسطينية تكون مقبولة من جميع الأطراف خصوصا الإسرائيلية لإنهاء الصراع. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، لمَ كل هذا الاهتمام في هذه البؤرة الجغرافية من العالم؟

لم يكن خفيًا على أحد حاجة الصين إلى إرساء التهدئة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران، لهذا لم تتلكأ في إبرام اتّفاق بين الطرفين لوضع أسس التبادل الدبلوماسي بينهما.

فالصين تحتاج إلى الطاقة النفطية ومشتقاتها للاستمرار في نمو اقتصادها، فأي اتفاق سلام سيسمح بوقف الأعمال العدائية بين الرياض ووكيل طهران في اليمن، جماعة الحوثي، ما سيسمح لشركة أرامكو المملوكة من المملكة بزيادة تصديرها إلى الصين حيث تحتلّ الشركة المرتبة الثانية في تصديرها النفط ومشتقاته إلى الصين.

حركة التجارة العالمية

لكن أبعد من النفط ومشتقاته الذي تحتاجه الشركات الصينية، تأتي أولوية الصين في إرساء الاستقرار إلى تعبيد الطريق لمشروع الطريق والحزام، إذ إن الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وعلى باب المندب، تعرقل بشكل أساسي حركة التجارة العالمية وتحديدًا الصينية هنا.

تشهد منطقة البحر الأحمر اضطرابات واسعة النطاق بفعل هجمات مستمرة من قبل الحوثيين على السفن، ما أدّى إلى تغيير مسارات عدة سفن نحو طرق بديلة حول أفريقيا.

تقود تلك الاضطرابات إلى تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي، والصين كواحدة من أكبر الدول الاقتصادية على مستوى العالم، تواجه تحديات خاصة نتيجة لهذه الاضطرابات، لاسيما فيما يرتبط بالصادرات.

وتحت عنوان “فوضى الشحن في البحر الأحمر تضع ضغوطًا على الصادرات الصينية”، ذكر تقرير نشرته منصة thinkchina، أن ما يُقدّر بنحو 120 مليار أمريكي من الواردات الصينية تتدفّق عبر مضيق المندب كل عام، من إجمالي التجارة البحرية المقدّرة بـ1.5 تريليون دولار أمريكي. كما ويعدّ مضيق باب المندب أساسيا في ربط القارة الآسيوية بأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث ينتقل حوالي 12في المئة من النفط المنقول بحرًا، و8 في المئة من الغاز الطبيعي المسال، ونسبة كبيرة من حركة الحاويات عبر هذا الممرّ الضيق.

تدرك بكين أنّ واشنطن لا تريد عالما آمنا، كما وأنها لا تريد التدخّل مباشرة بحربٍ عسكرية، بل جلّ ما تحتاجه هو إشعال مناطق الصراع في العالم، علّ ذلك يوصلها إلى تحقيق سياسة الاحتواء بالنسبة إلى القوة الصاعدة تحديدًا الروسية والصينية.

وتدرك بكين أيضًا أنّ عليها اعتماد سياسة “إطفاء” الحروب المشتعلة، لأنّ هذه هي الطريق الوحيدة لمواجهة سياسات الولايات المتحدة، لأنّ أي مواجهة عسكرية مباشرة ستكون لها ارتدادات على اقتصادها وستقطع الطريق أمام طموحها بإعادة بناء طريق الحرير القديمة.

لا تشكّل الولايات المتحدة العدو الوحيد للصين، ولا المنافس الأبرز على الساحة الدولية، بل إن جارتها الهند بات لها مساعٍ دولية لتكريس لعب دور “محوري” في ربط آسيا بأوروبا عبر قناة بن غوريون.

لهذا رفع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في قمة دول العشرين في أيلول/سبتمبر الماضي خريطة ليتحدث عن افتتاح مشروع الممرّ الاقتصادي (الهندي) المنافس للممرّ الصيني والذي يعطي لنيودلهي مركزا عالميا بديلا عن شنغهاي الصينية.

تسعى الصين إلى المحافظة على دور قناة السويس الذي بدأ يتراجع نتيجة الأعمال العسكرية في البحر الأحمر، من خلال إجماع القوى الفلسطينية وجمعهم على التوصّل إلى حلّ للأزمة الدائرة في قطاع غزة.

إن إسرائيل التي تسعى لإطالة أمد الحرب في القطاع، تهدف مع حليفها الأمريكي إلى ضرب الحركة كليًا في البحر الأحمر، لاستبدال قناة السويس بقناة بن غوريون، هذا ما يفسّر إصرار نتنياهو على التمسّك بفصل شمال قطاع غزة عن سائر المناطق عبر حفاظ جيشه في ممرّ نتساريم في سبيل تمهيد الطريق لشقّ القناة واستبدال ممرّ التجارة من الصين إلى أوروبا مرورًا بقناة السويس، بممرّ التجارة من الهند إلى أوروبا مرورًا بقناة بن غوريون.

كاتب لبناني