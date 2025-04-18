“لم يعد بإمكاننا الصمت”.. ممثلون عن الجالية اليهودية في المملكة المتحدة يدينون الحرب في غزة

متظاهرون من حركة يهود أرثوذكس ضد الصهيونية في مسيرة من أجل فلسطين. لندن. 14 أكتوبر 2023. ا ف ب

لندن: دان نحو ثلاثين ممثلاً للجالية اليهودية في المملكة المتحدة سياسات حكومة بنيامين نتنياهو واتهموها بالتصرف على نحو يتناقض مع “القيم اليهودية” في ما يتصل بالحرب في غزة، قائلين إنه لم يعد بإمكانهم التزام “الصمت”.

وكتب 36 عضواً في مجلس ممثلي اليهود البريطانيين، أكبر هيئة تمثّل هذا المجتمع في المملكة المتحدة، في رسالة مفتوحة “ما يحدث لا يطاق… قيمنا اليهودية تجبرنا على الوقوف والتحدث”.

وهذه أول مرة منذ بدء الحرب بين إسرائيل و”حماس” ينتقد أعضاء هذا المجلس الحكومة الإسرائيلية علناً.

لكن رئيسه فيل روزنبرغ انتقد هذا الموقف، الخميس، وقال، في مقال في صحيفة “جويش نيوز”، إن هذا الموقف “يلقي باللوم مباشرة على الحكومة الإسرائيلية”، و”بالكاد” يذكر مسؤولية “حماس” في فشل مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

كما أعرب عن أسفه لأن الرسالة “تعطي، عن قصد أو عن غير قصد، انطباعاً (…) بأنها تعكس موقف” المجلس بأكمله والمجتمع اليهودي البريطاني الأوسع. وأضاف: “هذا ليس صحيحاً على الإطلاق، وبصفتي رئيساً (…) فإنني أتحدث نيابة عن المنظمة ككل”.

وقال متحدث باسم المنظمة، في وقت سابق، إن نحو 10% من الأعضاء وقّعوا الرسالة المفتوحة التي نشرت الأربعاء في صحيفة “فايننشل تايمز”.

وكتبوا: “إن روح إسرائيل تتمزق”، قائلين إن سياسات حكومة نتنياهو وأفعالها “تتعارض مع قيمنا اليهودية. نحن نعارض الحرب. إننا نحزن على فقدان أرواح فلسطينيين”.

كما دانوا استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة في 18 آذار/مارس، بعد هدنة استمرت شهرين. وقالوا: “نحن نعلم… أننا لا نستطيع أن نبقى صامتين في مواجهة (سقوط) ضحايا جدد”. ومنذ استئناف القصف، لم يتم إطلاق سراح “أي رهينة إسرائيلي”، على قولهم.

والحكومة الإسرائيلية التي يصفونها بـ”المتطرفة”، متهمة أيضاً بـ”تشجيع العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية علناً”.

وأشار المتحدث باسم المجلس إلى أنّ أعضاء آخرين “يُمكن” أن يتبنّوا هذا الموقف.

وأضاف أنّ “آخرين سيُسلّطون بلا شكّ الضوء على المسؤولية الأساسية التي تتحمّلها “حماس” عن هذا الوضع المروّع والحاجة إلى ضمان منعها إلى الأبد من تكرار الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وخطف خلال هجوم “حماس” 251 إسرائيلياً، لا يزال 58 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم توفوا أو قُتلوا.

أسفر هجوم “حماس”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن 1218 قتيلاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية. ومذّاك، استشهد ما لا يقل عن 51 ألف فلسطيني، غالبيتهم مدنيّون، في غزة، جراء الهجمات الإسرائيلية، حسب وزارة الصحة في القطاع، فيما نزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة، وسط وضع إنساني كارثي.

(أ ف ب)