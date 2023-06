لم ينتظر الفاصل..بايدن “يركض نحو الحمام” على الهواء مباشرة قبل انتهاء مقابلة تلفزيونية- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: لم يستطع الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتظار حتى الفاصل التجاري للفرار من مقابلة تلفزيونية مباشرة مع المذيعة نيكول والاس على شبكة MSNBC.

وكان بايدن قد منح المضيفة مقابلة نادرة على الهواء يوم الخميس، والتي ركزت إلى حد كبير على رد فعله على قرار المحكمة العليا التاريخي بإلغاء العديد من الإجراءات.

وبعد ما يقرب من 20 دقيقة من الأسئلة “اللينة”، نهض بايدن من كرسيه، وسار خلف والاس بينما كانت تناقش المذيعة أجوبة بايدن مع المشاهدين.

وسرعان ما تحول المشهد إلى “لحظة فيروسية” على الإنترنت.

وهتف المحلل المحافظ ستيف جست “ماذا يفعل جو بايدن بحق الجحيم؟ انت على البث التلفزيوني المباشر!”

وقال الكاتب الساخر جيم تريشر:” من المفترض أن تبقى جالساً على الكرسي وأنت تبتسم للسيدة الجميلة حتى موعد الفاصل”.

وكتب سكوت ووكر حاكم ولاية ويسكونسن السابق على تويتر ” هذا ملخص لرئاسة بايدن في مقطع واحد”.

ووصف النقاد تصرف بايدن وكأنه “هرولة نحو الحمام”.

WHAT ON EARTH IS JOE BIDEN DOING?

YOU sit in the chair

YOU smile at the pretty lady

YOU stay until we come get youhttps://t.co/i74NEIJ30G

— jimtreacher.substack.com (@jtLOL) June 29, 2023