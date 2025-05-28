لنبني الحصانة العروبية الملتزمة في النفوس

أقرأ بين الحين والآخر مقالات صحافية أو تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، يكتبها من كانوا من أشدّ الناس حماساً للفكر والنضال الوحدوي القومي العربي، فجأة بدأ اليأس، كما يظهر من تلك الكتابات، يدب في نفوسهم بسبب بعض المواقف الرسمية العربية والإسلامية السلبية المحيّرة المؤلمة تجاه ما جرى وما يجري في غزة والضفّة الغربية المحتلة، من جرائم إبادة صهيونية مرعبة بحق الإخوة الفلسطينيين. وكتعبير عن ذلك اليأس بدأ بعضهم بالتهجم على شعارات شبه مقدسة مثل، الأخوة العربية، والأخوة الإسلامية، ويعلنون أنه آن أوان موت الشعارين.

دعنا نطرح في الحال هذا السؤال: هل أن ما فعله بعض الفقهاء المرتشين عبر التاريخ الإسلامي من تلاعب بتفسير القرآن، أو استعمال خاطئ لأقوال رسول الإسلام، أو حتى ما قاله هذا الفقيه أو ذاك، من أجل تبرير تسلط وهيمنة بعض الخلفاء الحاكمين رقاب العباد، كان مبرراً للقول إن المشكلة هي في الدين الإسلامي الحنيف، وبالتالي ضرورة تركه، بدلاً من القول إن المشكلة هي في بعض أتباعه من الفاسدين؟

أن يشعر المثقفون بالآلام، وهم يرون الحالة المزرية التي وصلت إليها الحالة العربية العامة، فهذا طبيعي، لكنهم يخطئون، إذا سمحوا لأنفسهم بنشر تلك المشاعر الغاضبة واليائسة بين جماهير المواطنين

الآن وفي هذه اللحظة من حاضرنا هل أن ما يفعله بعض الإرهابيين، باسم الإسلام، من اعتداءات على أصحاب الديانات الأخرى، وعلى النساء، أو على أتباع هذا المذهب أو ذاك، يبرّر أن نقول إن المشكلة هي في دين الإسلام، دين الحق والقسط والميزان، بدلاً من إلقاء اللوم على هذه الأقلية المعتوهة من شباب وشابات الإسلام الضائعين؟ بل، أليس هذا المنطق نفسه الذي يكرره الاستعمار الغربي والصهيوني منذ انتكاسات المدّ القومي عبر الخمسين سنة الماضية، بالقول لشابات وشباب الأمة بأن يبتعدوا عن الأفكار والشعارات القومية، المنادية على الأخص بضرورة توحيد هذه الأمة، في حقول الاقتصاد والسياسة والاجتماع والأمن والثقافة من أجل تحريرها من الاستعمار وإنهاضها من كبواتها التاريخية التي تعيشها، بلوم الأفكار والأهداف والاستراتيجيات القومية، بدلاً من لوم القيادات والأحزاب القومية التي ارتكبت الأخطاء وأضاعت الفرص؟ الهدف واضح وهو إفراغ الذاكرة الجمعية الشعبية العربية من كل ما قد يوحّد قواها، ويوحّد أمتها ويشحذ الهمم للنضال المستمر من أجل تحقيق المشروع النهضوي العربي بمكوناته الست: الوحدة العربية، الاستقلال الوطني والقومي، الديمقراطية، التنمية الإنسانية المستدامة، العدالة الاجتماعية والتجديد الثقافي والحضاري. لا أصدق أن هذه المحاذير لم تخطر على بال المنادين بشعاري موت الأخوة العربية والأخوة الإسلامية، فبعضهم يمثلون أروع أنواع المثقفين العرب، فهماً وحماساً للانخراط في صفوف المناضلين. لكننا نعيش في زمن كل أنواع اليأس والقنوط والإنهاك مما فعلته بعض التطورات الحضارية النيوليبرالية العولمية بالإنسان وعلى الأخص الغربي، الذي يسعى أن يجعل مشاعره تلك مشاعر الإنسانية برمتها، بما فيها مشاعر الإنسان العربي، وبالتالي بعضاً من مثقفينا وكتّابنا اليائسين. أن يشعر هؤلاء المثقفون بأشدّ الآلام، وهم يرون الحالة المزرية التي وصلت إليها الحالة العربية العامة، فهذا طبيعي، ونحن نتعاطف مع أحزانهم ومع ثورات غضبهم. لكنهم يخطئون خطأً كبيراً، إذا سمحوا لأنفسهم بنشر تلك المشاعر الغاضبة واليائسة بين جماهير المواطنين، وعلى الأخص في بين أملهم المستقبلي المتمثل في شباب وشابات الأمة.

ما تحتاجه طلائع المستقبل هو بناء الحصانة الثورية الملتزمة في نفوسهم وعقولهم وأرواحهم. ومثل هذا البناء لا يمكن أن يقوم على ركام الشعارات العروبية المقدسة مثل الأخوة العربية ووحدة النضال وأحلام الأمة الواحدة وغيرها كثير، بل حتى الموت في سبيل تلك الشعارات، وإنما يقوم على بناء المثقف العضوي الملتزم الذي سيداوم النضال وسينتصر.

كاتب بحريني