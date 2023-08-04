لنتنياهو وحكومته: نصر الله محق بشأن قرية الغجر

حسن نصر الله عدو خطير: نواياه مغرضة؛ تفكيره مهزوز؛ خطاباته الدعائية مليئة بالأكاذيب. وعليه، فمثير للأعصاب معرفة أنه يقول الحقيقة ولو في مقطع واحد على الأقل، بينما نحن، نعم، نحن، نكذب بلا خجل. وأقصد الحالة الغريبة التي ولدت التوتر الحالي على الحدود اللبنانية.

هذه الحالة الغريبة تسمى الغجر. الغجر قرية علوية تقع على ضفة نهر الحاصباني، على الحدود اللبنانية. حتى العام 1967 كانت تعود لسوريا. حين احتلت هضبة الجولان، رفع وجهاء القرية علماً وتوجهوا للقاء الجيش الإسرائيلي في مفترق الدبابة. وقالوا: رجاء، احتلونا. احتللناهم، ضممناهم. وأصبح سكان القرية مواطنين إسرائيليين.

في السنوات التي سيطر فيها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، توسعت القرية شمالاً، إلى داخل لبنان، بنيت فيلات، ومُد جدار. المال الذي جاء من تهريب المخدرات تحول إلى عقارات. في العام 2000، تحت حكومة إيهود باراك، انسحبت إسرائيل إلى الحدود الدولية. رسم مساحو الأمم المتحدة الخط الأزرق من جديد. قطع الخط القرية في منتصفها – الجنوب في إسرائيل، الشمال في لبنان. وعرض اللواء غيورا آيلاند، رئيس دائرة التخطيط، الخريطة على باراك. على الرغم من ذلك، رفض باراك إجلاء السكان وهدم البيوت. المستوطنة العلوية في لبنان، تحت علم إسرائيل، بقيت كما كانت. كان رجال “حزب الله” يتجولون في القسم الشمالي، وكان جنود الجيش الإسرائيلي، وبينهم مهربو المخدرات، في القسم الجنوبي.

في أثناء حرب لبنان الثانية، سيطر الجيش الإسرائيلي على القسم الشمالي. بدأ غادي أيزنكوت ولايته كقائد المنطقة الشمالية بقرار تحويل القرية كلها إلى جيب مغلق. نصب عند المدخل حاجزا: نظرياً، المحليون فقط هم من سمح لهم بالدخول.

قبل نحو سنة تم تغيير القرار. قائد المنطقة الشمالية كان أمير برعم، اليوم نائب رئيس الأركان. تحدث مع وجهاء القرية. وعد الجيش الإسرائيلي بإزالة الحاجز وتحويل القرية إلى درة سياحية؛ ووعدوا بتنظيفها من تجارة المخدرات، وكان النجاح هائلاً: تدفق الإسرائيليون إلى القرية بجموعهم، لتناول الطعام العلوي والاستمتاع بمشاهد الحاصباني، و”هار دوف” وجبل الشيخ.

لم يتشاور أحد مع نصر الله. وكانت الفرضية أن يهدئ الرئيس الأسد روعه. علوي يهتم بعلوي: هكذا هي الحال في الطائفة. وبالفعل، حين حاول “حزب الله” استئناف وجوده في القسم الشمالي، بعث السكان بكتاب استعطاف للأسد، فابتعد رجال “حزب الله”.

ليس هذه المرة. الاحتفال السياحي في تلة الغجر أثار أعصاب نصر الله. الخيمة التي أقامها في “هار دوف”، في المساحة بين الخط الأزرق والجدار، كانت الجواب. لنصر الله مطالب إقليمية أخرى لا أساس لها من الصحة، لكنه في الغجر محق. في الأسبوع الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً لا لبس فيه في هذا الموضوع.

هذا لم يمنع حكومتنا من اتهام نصر الله بتسخين الحدود اللبنانية، بل وتتهم الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي.

لماذا لا تهدمون الخيمة، هكذا يصرخون في وسائل الإعلام؛ الحكومة ضعيفة، هكذا يحذرون في المعارضة.

قبل أن نفتح حرب الخيمة الأولى، لعل من الأفضل أن ننظر للحظة، فقط للحظة، في المرآة.

ناحوم برنياع

يديعوت 4/8/2023