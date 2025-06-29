لنتنياهو ووزير دفاعه: ما تعريفكم لقتل المجوعين عمداً وفي جنح الظلام؟

أسرة التحرير

نشرت “هآرتس” الجمعة تحقيقاً صحافياً لنير حسون، وينيف كوفوفيتس، وبار بيلغ، يستند إلى شهادات جنود وضباط يخدمون في غزة، واصفين الفظاعة التي تقع حول مجالات توزيع المساعدات لصندوق غزة الإنساني الذي أقيم بالتعاون بين حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة ومحافل إفنجيلية. روى الجنود في شهاداتهم بأنه طُلب منهم استخدام النار لتفريق، وطرد وإدارة الجموع المجوعة الذين يأتون إلى مجال المساعدات.

من بداية عمل الصندوق في غزة قبل نحو شهر، قتل حتى اليوم أكثر من 500 شخص بالنار حول مجالات التوزيع. إضافة إلى ذلك، طلبت النيابة العامة العسكرية فتح تحقيق في القتل في محيط مجالات المساعدات. رداً على التحقيق الصحافي، لم ينفِ الناطق العسكري نتائجه تماماً، وأفاد بإجراء تحقيق في إصابات المدنيين. شهادات الجنود تنضم إلى توثيقات كثيرة لإطلاق النار ولشهادات فلسطينيين، أطباء وعاملي منظمات إنسانية، عما يجري حول مجالات المساعدات. كل هذا لم يمنع رئيس الوزراء ووزير الدفاع من التهجم على “هآرتس” والادعاء بأن التحقيق الصحافي ليس سوى جملة من “فريات دم هاذية”.

يعرف رئيس الوزراء ووزير الدفاع جيداً بأن كل كلمة في التحقيق الصحافي صحيحة، وأن الجيش الإسرائيلي فقد أي لجام يتعلق بالموقف من السكان المدنيين في غزة. فقد حذر كل الخبراء، إسرائيل أن الصندوق يعمل على نقيض المبادئ الإنسانية الدارجة. وبالفعل، بعد وقت قصير من فتح مجالات المساعدات، بدأت حوادث إطلاق النار التي جبت حياة المئات. لقد خلقت إسرائيل في غزة منظومة تدفع السكان لرؤية عائلاتهم تتضور جوعاً أو المخاطرة بحياتهم لنيل الغذاء.

إن الكارثة الإنسانية والجرائم حول مجالات التوزيع تُضم إلى قتل يومي لعشرات المدنيين. تدمير ممنهج لمبان وبنى تحتية، واعتداء على المستشفيات، وتدمير مؤسسات عامة، ومنع إدخال المستلزمات الطبية والغذاء الأدوية وغيرها. سيصعب على إسرائيل رد الادعاءات بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وحتى ارتكاب الجريمة الأكثر رعباً منها كلها – الإبادة الجماعية. لا حاجة للموافقة على هذه الاتهامات كي نرى بأن قادة الجيش الإسرائيلي يبدون على لامبالاة إجرامية على حياة مواطني غزة طوال أشهر الحرب، بعد أكثر من 56 ألف قتيل معظمهم مدنيون وبينهم 17 ألف طفل، لم يعد ممكناً الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يجتهد لمنع قتل المدنيين.

على رئيس الأركان، أيال زامير، أن يأمر بتغيير سياسة إطلاق النار في محيط مجالات المساعدات، والتحقيق ورفع لوائح اتهام ضد القادة المسؤولين عن موت مدنيين غير مسلحين. وعليه أيضاً أن يطلب من الحكومة تغيير سياسة المساعدات والسماح لهيئات دولية نجحت في ظروف مستحيلة في توفير الغذاء والمساعدات للسكان على مدى معظم الحرب، والعودة لعمل هذا.

هآرتس 29/6/2025