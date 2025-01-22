لنتهيّأ في الحال لخوض المعارك المقبلة

ما تحقق في غزة هو انتصار في معركة، وذلك بفضل صبر وبطولة وتضحيات شعبها الرائع الذي أبهر العالم وغيّر المعادلات، لكن كسب المعارك لا يعني بالضرورة كسب الحروب، فكيف إذا كانت تلك الحرب حرباً وجودية ما بين غزاة قتلة مسنودين من قبل استعماريين استئصاليين، وشعب يدافع عن وطن وحقوق تاريخية قانونية إنسانية.

من هنا الأهمية الكبرى للانتقال في الحال إلى تهيئة الظروف الضرورية لكسب المزيد من معارك المستقبل، ولأن غالبية أنظمة الحكم في الدول العربية والإسلامية قد تخلت عن التزاماتها القومية والدينية والأخوية الإنسانية تجاه القضية الفلسطينية بالشكل المفجع المحيّر، فإن مسؤولية ذلك الانتقال قد أصبحت بداهة من مسؤوليات مؤسسات وأفراد المجتمعات المدنية في تلك الدول. المطلوب هو بناء تكتل من تلك المؤسسات وأولئك الأفراد لإسناد النضال الفلسطيني الشعبي التحريري ضّد الجيوش الصهيونية من جهة، وللمساهمة بشتى الطرق المعنوية والمادية في إنجاح كل أنواع النضال ضدّ الاستعمار من جهة أخرى. وهذا سيتطلب تحقيق ما يلي:

أولاً ـ ما عاد مقبولاً، تحت أية ذرائع وأية مبررات، الاستمرار في غياب قيادة فلسطينية ديمقراطية واحدة، تمثل جميع فصائل النضال الفلسطيني التاريخية، كما تضمّ ممثّلين منتخبين بحرية وشفافية من قبل الشعب الفلسطيني، سواء الساكنين في فلسطين المحتلة، أو الموجودين في كل بلدان الشّتات، خصوصاً بعد أن أصبحت كل وسائل التواصل الإلكتروني الانتخابية متاحة. وجود مثل تلك القيادة الواحدة، بالطريقة الديمقراطية الحقيقية المعبرة عن مشاعر وتطلعات الشعب الفلسطيني بصورة شفّافة لا تدخلات فيها، هو الذي سيرعب الكيان الصهيوني وسيواجه ألاعيب قوى الاستعمار الغربي، الأمريكي ـ الأوروبي.

يجب أن نعرف أننا أمام أفعى وأمام عقرب لا يؤتمنان، وكل ما يقولونه أو يفعلونه هو خليط من سموم يراد لها أن تكون مميتة، وعليه، لنبدأ الاستعداد في الحال

ثانياً ـ هناك حاجة، وفي الحال، لإيجاد كتلة شعبية عربية وإسلامية لدعم المواجهة الفلسطينية القيادية والشعبية في خوضهما شتى المعارك المستقبلية ضد الكيان الصهيوني ومسانديه. ولا بدّ لهذا الدعم أن يكون بشتّى الأشكال والمستويات مثل:

1- الدعوة لقيام صندوق مالي شعبي من خلال تبرعات المؤسسات والأفراد في البلدان العربية والإسلامية للمساهمة في مساعدة عشرات الألوف من اليتامى والأرامل والمعاقين والتلاميذ الفلسطينيين من أجل إخراجهم من حالات العوز والفقر والمرض والجهل وضياع الكرامة الإنسانية والتشرّد في ديار الغربة. كثير من هؤلاء المعانين سيكونون على استعداد لأن يساهموا بشتّى الصور في معارك المستقبل النضالية أو السلميّة.

2- تكوين جبهة شعبية للقيام بمسؤولية ومتابعة مقاطعة بضائع ونشاطات الشركات والمؤسسات الصهيونية، التي تحاول الوجود في المجتمعات والأسواق العربية والإسلامية وفضح كل تلك المحاولات للحكومات وللشعوب. كما ستقوم تلك الجبهة بمسؤولية ومتابعة مقاطعة كل الشركات الأجنبية التي تساهم مالياً في أي نشاط في الكيان الصهيوني، خصوصاً الشركات الأمريكية وبعض الأوروبية. كما ستقوم بالمتابعة نفسها والفضح لمقاطعة الأفراد العرب والمسلمين الذين يُطبّعون مع الكيان الصهيوني في النشاطات الرياضية أو الفنية، أو غيرها، أو يدعون إلى تبرير حق الصهيونية في الاستيلاء على أرض فلسطين وتهجير شعبها.

3- العمل على وضع ضغوط شعبية على الحكومات والبرلمانات، وكل أنواع المؤسسات الرسمية لتقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، ولتقوم بالتزاماتها القومية والدينية والأخوية لمساعدة الشعب الفلسطيني، أو أي شعب عربي آخر يتعرّض للاحتلال الصهيوني.

تلك كانت فقط أمثلة على ما يمكن أن تقوم به تلك الكتلة الشعبية في الحال، استعداداً لما يمكن أن يأتي به المستقبل. ذلك أن الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة ستفتش عن أسباب واهية لتنقلب على الهدنة الحالية، وتعود إلى ممارسة الإبادة، وأن نظام الحكم الأمريكي، المساند والمندمج في الحركة الصهيونية بتطرف ديني مجنون، خصوصاً مع القيادة الجديدة البالغة التطرف، هذا النظام قد بدأ يهيئ للانقلاب على الهدنة الحالية، عندما صرّح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه «غير متأكد من هدنة غزة».

نحن العرب، يجب أن نعرف أننا أمام أفعى وأمام عقرب لا يؤتمنان وأن كل ما يقولونه أو يفعلونه هو خليط من سموم يراد لها أن تكون مميتة. وعليه، لنبدأ الاستعداد في الحال بعد أن فرحنا وسعدنا ببطولات شعب غزّة الرائع وانتصاراته في معركة غزّة.

كاتب بحريني