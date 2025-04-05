لندن.. أنصار فلسطين يغلقون شارعا رئيسيا تضامنا مع غزة

لندن: أغلقت مجموعة “يوث ديماند” المعروفة بتظاهراتها المؤيدة لفلسطين في بريطانيا، السبت، شارع ماريليبون الرئيسي في العاصمة لندن أمام حركة المرور، وذلك في إطار دعواتها لوقف إطلاق النار في غزة، وتضامناً مع أعضائها الذين تعرضوا للتوقيف.

وبعد أن أعلنت اعتزامها تنظيم تظاهرات يومية طوال شهر أبريل/ نيسان الجاري، تضامناً مع فلسطين، نظمت المجموعة السبت أولى احتجاجاتها، حيث تجمع عدد كبير من المتظاهرين في نقاط مختلفة من لندن.

ولتفادي عرقلة الاحتجاج من قبل الشرطة، تجمع المتظاهرون على شكل مجموعات صغيرة في مواقع متفرقة، ثم تجمعوا بعد الظهر حول شارع ماريليبون، أحد أهم الطرق الرئيسية ذات الستة مسارات في المدينة.

وأغلق المحتجون تقاطع الشارع مع شارع بيكر الشهير، مرددين شعارات من قبيل “فلسطين الحرة”، و”وقف إطلاق النار الآن”، و”كفوا عن قصف المستشفيات والأطفال وغزة”.

يذكر أن مجموعة “يوث ديماند” كانت قد اجتمعت في 30 مارس/ آذار الماضي في مكان تابع للطائفة المسيحية “الكويكرز” لوضع استراتيجية احتجاجاتها خلال أبريل.

وداهمت الشرطة المكان واعتقلت 6 أعضاء من المجموعة، مما أثار انتقادات واسعة.

كما أدانت العديد من منظمات المجتمع المدني مداهمة الشرطة لمكان عبادة، مؤكدة أن اجتماع المجموعة لم يشمل أي انتهاكات قانونية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)