لندن: استبعاد سفيرة إسرائيل حل الدولتين “مخيب للآمال” 

لندن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس، إن تصريح سفيرة إسرائيل لدى لندن تسيبي هوتوفلي الذي يستبعد حل الدولتين “مخيب للآمال”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هوتوفلي، لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية إن “إسرائيل لن تقبل بحل الدولتين عندما تنتهي الحرب على قطاع غزة”.

وعندما سُئل كاميرون للمرة الأولى كوزير للخارجية أمام لجنة اللوردات، عما إذا كان يعتقد أن هوتوفلي تتحدث بناء على تعليمات من حكومتها، قال كاميرون: “لا أعرف الجواب، لقد قرأت التصريح، وكان الأمر مخيبا للآمال”.

وأوضح الوزير: “في نهاية المطاف، أهتم بشدة بأمن واستقرار إسرائيل وأؤمن بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي، وحقها في الوجود والازدهار والدفاع عن نفسها وكل ما تبقى منها، لكن أعتقد أن الأمن على المدى الطويل يتطلب أن تكون هناك دولة لفلسطين أيضًا”.

وأضاف: “لذلك لا أعتقد أنه ينبغي علينا أن نعطي أهمية كبيرة لتصريح واحد، علينا أن نمضي قدمًا ونفكر في كيفية المساعدة في تحقيق ذلك”.

وفي معرض دفاعه عن القرار البريطاني بعدم التصويت لصالح قرار بالأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، قال كاميرون إن “الوقف الفوري لإطلاق النار قد لا يؤدي إلى سلام دائم إذا سمح لحماس بشن مزيد من الهجمات المماثلة لحادث 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي”.

وقال: “لم أكن أريد أن يستمر هذا الصراع لحظة أطول مما هو ضروري، ولكن إذا أردنا التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فيجب أن يكون وقف إطلاق نار مستدام بحيث لا تعود حركة حماس الفلسطينية لتكرار ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

(الأناضول)