جريح بطعنات سكين عند مدخل المتحف البريطاني في لندن- (فيديو)

لندن: أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت رجلاً تشتبه في ارتكابه هجوماَ بسكين أدى إلى إصابة شخص طعناً عند مدخل المتحف البريطاني في لندن الثلاثاء، لكنها استبعدت أن يكون الحادث مرتبطاً بدوافع إرهابية.

وأشار المتحف، الذي تضم مجموعاته خصوصاً حجر رشيد ورخاميات من البارثينون، إلى إخلائه وإغلاق أبوابه إثر الحادثة.

The museum has now reopened, as a precaution @britishmuseum say they have raised security including ‘a heightened search operation’. pic.twitter.com/xUKpRaXQs8

— Greatest Hits Radio London News (@GHRLondonNews) August 8, 2023