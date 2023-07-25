لندن: الضربات الروسية اتسمت بـ”ضعف المعلومات الاستخباراتية” منذ بدء الحرب

لندن: قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييم استخباراتي ركز على الهجمات الروسية منذ انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب، إن الضربات العسكرية الروسية اتسمت بـ “ضعف المعلومات الاستخباراتية” منذ أن بدأت موسكو حربها على أوكرانيا.

وسمح الاتفاق لأوكرانيا بتصدير الحبوب عن طريق البحر الاسود.

وكتبت وزارة الدفاع البريطانية في التقييم الاستخباراتي الذي نُشر على موقع “تويتر”، أنه بينما كان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ساري المفعول، “امتنعت روسيا بشكل عام عن ضرب البنية التحتية المدنية في الموانئ الجنوبية”.

(د ب أ)