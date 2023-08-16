لندن: بدء روسيا في نشر طائرات بدون طيار منتجة محليا

لندن: أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأنه يكاد يكون في حكم المؤكد أن روسيا بدأت في نشر طائرات بدون طيار منتجة محليا وتهاجم بصورة أحادية الاتجاه، وذلك بناء على تصميمات “شاهد” الإيرانية.

وتستورد القوات الروسية أنظمة إيرانية الصنع منذ أيلول/سبتمبر 2022.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إلى أنه من المحتمل أن يسمح التصنيع المحلي لروسيا بتوفير إمدادات موثوقة بقدر أكبر للطائرات محلية الصنع، التي تعمل بدون طيار والتي تهاجم في اتجاه واحد.

وأضاف التقييم أن أداء هذه الأسلحة كان متغيرا وأثبتت أوكرانيا فاعليتها في تحييد أغلبية هذا النوع من الطائرات.

ومن المحتمل أن تهدف روسيا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الطائرات التي تعمل بدون طيار خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، لا تزال روسيا تعتمد في هذه الأثناء على مكونات وأسلحة كاملة من إيران، يتم شحنها بشكل أساسي عبر بحر قزوين.

(د ب أ)