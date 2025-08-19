سياسة | دولي | أوروبا

لندن تحذر من تمويل منظمة “فلسطين أكشن” بعد تعهد سالي روني بالتبرع لها

منذ 25 دقيقة

الكاتبة الأيرلندية سالي روني

لندن: حذر مكتب رئيس الوزراء البريطاني من أن مؤلفة رواية “نورمال بيبول” الكاتبة سالي روني تخاطر بارتكاب جريمة إرهابية إذا مولت منظمة “فلسطين أكشن”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت المؤلفة الأيرلندية الحائزة على جوائز إنها ستتبرع بالعائدات من كتبها والمسلسلات المأخوذة عن أعمالها التي تنتجها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” لدعم المنظمة، التي تم تصنيفها منظمة إرهابية مؤخرا في المملكة المتحدة.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن “دعم منظمة محظورة جريمة بموجب قانون الإرهاب”، مبينة أنه لا ينبغي لأحد أن يدعم هذه الجماعة.

وقالت روني إن كان دعم فلسطين أكشن “يجعلني (داعمة للإرهاب) بموجب قانون المملكة المتحدة، فليكن”.

(د ب أ)

