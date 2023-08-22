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لندن: تدمير قاذفة متوسطة من طراز “تو22- إم 3 باكفاير” تابعة للطيران الروسي بعيد المدى

منذ 55 دقيقة

الشرطة الروسية في موقع هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية في موسكو

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لندن: أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم في 19 من آب/أغسطس الجاري تدمير قاذفة متوسطة الحجم من طراز “تو22- إم 3 باكفاير”، تابعة للطيران الروسي بعيد المدى.

وذكر التقييم أن الهجوم وقع على الأرجح على قاعدة “سولتسكي 2” الجوية في نوفجورود، على بعد 650 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

ونقل التقييم اليومي المنشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، عن وزارة الدفاع الروسية القول، إن طائرة بدون طيار بطراز المروحية، هي التي كانت مسؤولة عن الهجوم.

وفي حال كان هذا صحيحا، فإنه سيزيد من ثقل التقييم الذي يفترض أن بعض الهجمات التي تتم بواسطة طائرات بدون طيار ضد أهداف عسكرية روسية يتم شنها من داخل الأراضي الروسية. ومن غير المرجح أن يكون للطائرات المروحية بدون طيار نطاق للوصول إلى قاعدة “سولتسكي 2” من خارج روسيا.

وأشار التقييم إلى أن روسيا استخدمت في كثير من الأحيان قاذفات من نوع “باكفاير” لإطلاق صواريخ من طراز “إيه إس4- كيتشن” الثقيلة المضادة للسفن وغير الدقيقة ضد أوكرانيا.

(د ب أ)

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