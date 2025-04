لندن ترجح استخدام روسيا لقنابل الذخائر العنقودية “آر بي كيه – 500” بشكل متكرر خلال نوفمبر- (تدوينة)

لندن: أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، الأربعاء، بأنه من المرجح أن تكون القوات الجوية الروسية قد بدأت في استخدام قنابل الذخائر العنقودية من طراز “آر بي كيه – 500″، بشكل متكرر خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن كل قنبلة من طراز “آر بي كيه – 500″، والتي تزن 500 كيلوغرام، تطلق ما يتراوح تقريبا ما بين 100 و350 من الذخائر الفرعية، بناء على المتغير.

وفي المقابل، عادة ما تنفجر كل واحدة من الذخائر الفرعية إما عن طريق مئات الشظايا عالية السرعة، أو من خلال شحنة واحدة أكبر مضادة للدبابات، بحسب ما ورد في التقييم.

وكان قد تم الإبلاغ عن نشر القنابل من طراز “آر بي كيه – 500” ضد القوات الأوكرانية، على محور فوهليدار وبالقرب من بلدة أفدييفكا في دونباس، وكلاهما في دونيتسك.

(د ب أ)

