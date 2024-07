مقتل عمال الإغاثة في غزة.. لندن تستدعي السفيرة الإسرائيلية ووارسو تطالب بتعويضات- (فيديو)

“القدس العربي”: استدعت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، سفيرة إسرائيل في لندن للتعبير عن “تنديدها الحازم” بمقتل سبعة من عمال الإغاثة، بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة إسرائيلية في غزة.



الاستدعاء الذي قالت وزارة الخارجية إن السفيرة الإسرائيلية لبّته يأتي في توقيت قال فيه مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالب بإجراء “تحقيق شامل وشفاف ومستقل” في مقتل موظفي الإغاثة.

وقال متحدث باسم داوننغ ستريت إن سوناك “قال إنه فزع من مقتل موظفي الإغاثة، ومن بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في غارة جوية على غزة أمس، وطالب بإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في ما حدث”.

وأضاف “قال رئيس الوزراء إن عددا كبيرا جدا من موظفي الإغاثة والمدنيين العاديين فقدوا أرواحهم في غزة وإن عدم القدرة على تحمل الوضع تتزايد”.

وكان سوناك قد دعا، في وقت سابق الثلاثاء، إسرائيل إلى توضيح ملابسات “الواقعة المأسوية”. وشدّد على وجوب أن تتّخذ تل أبيب “خطوات فورية لحماية عمّال الإغاثة وتسهيل العمليات الإنسانية الحيوية في غزة”.

All our thoughts are with the families of those killed in this shocking strike, including three British aid workers. Israel must explain how this tragic incident happened and take immediate steps to protect aid workers and facilitate vital humanitarian operations in Gaza. https://t.co/ncGBMtCsMn — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 2, 2024

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اندرو ميتشل في بيان “طلبت إجراء تحقيق سريع وشفاف، وتقاسم النتائج مع المجتمع الدولي برمته، ومحاسبة المسؤولين (عن الهجوم) في شكل كامل على أفعالهم”.

ولفت إلى أنه شدّد على ضرورة أن تتوصل إسرائيل إلى “وضع آلية فاعلة لفض الاشتباك على الفور وبشكل عاجل لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية”.

وأضاف “نحتاج إلى تعليق إنساني فوري” للعمليات الحربية “لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن ومن ثم المضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، إنه تحادث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس وشدّد على أن مقتل عاملي الإغاثة أمر “غير مقبول بتاتا”.

وقال وزير الخارجية “لا بد من أن يحظى العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على القيام بمهمتهم”. وكتب على منصة “إكس” أن لندن تتحقق من الأنباء التي تحدثت عن مقتل بريطانيين في الضربة.

I spoke with Israeli FM @Israel_Katz to underline that the deaths of @WCKitchen aid workers in Gaza, including three British Nationals, are completely unacceptable. Israel must urgently explain how this happened & make major changes to ensure safety of aid workers on the ground. — David Cameron (@David_Cameron) April 2, 2024

وفي وارسو، قال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه زيجنا، الثلاثاء، إن على اسرائيل “تعويض” عائلات عمال الإغاثة، وبينهم مواطن بولندي.

وقال زيجنا في تصريح إذاعي “على السلطات أن تفكر في الطرف الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية جنائية لضغطه على زر معين، وفي كيفية تعويض عائلات الضحايا، رغم أنه يستحيل القيام بذلك (باللجوء الى) المال”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية البولندي أنه “طلب شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفن تفسيرات عاجلة”.

وكتب رادوسلاف سيكورسكي على منصة اكس “اكد لي (السفير) أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة”، مضيفا أن وارسو تعتزم اجراء تحقيقها الخاص.

كذلك، قدم الوزير “تعازيه (…) الى عائلة متطوعنا الشجاع والى جميع الضحايا المدنيين في غزة”.

وقال سيكورسكي أيضا في مقطع مصور نشر على اكس إن “مواطننا الشجاع، داميان سوبول (…) ساعد أناسا محتاجين في غزة حيث تتفاقم أزمة انسانية”.

Składam najszczersze kondolencje rodzinie naszego rodaka, Pana Damiana.

Za atak odpowiedzialność przyjęła armia izraelska. Rozmawiałem już z ambasadorem 🇮🇱, za chwilę będę rozmawiał telefonicznie z MSZ 🇮🇱 Israelem Katzem. pic.twitter.com/D6DM0BYb9A — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 2, 2024

وأضاف وزير الخارجية البولندي الذي أجرى مكالمة هاتفية بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن سوبول “قتل في هجوم تبناه الجيش الإسرائيلي”.

We extend our deepest condolences to the family of the 🇵🇱 volunteer who was providing aid to the Palestinian people in the Gaza Strip. Poland objects to the disregard for international humanitarian law and the protection of civilians, including humanitarian workers. — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) April 2, 2024

FM @sikorskiradek, in a conversation with FM of 🇮🇱 @Israel_katz, called for an impartial investigation into the attack on the humanitarian convoy in Gaza, in which a 🇵🇱 citizen was killed. The minister stressed that Poles are shocked by the deaths of seven @WCKitchen members. pic.twitter.com/04MjTSKEeY — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) April 2, 2024

من جهته، أعرب الرئيس البولندي اندريه دودا عن “ألمه” بعد مقتل المتطوع، وقال “ما كان ينبغي لهذه المأساة ان تقع ويجب تفسير” ملابساتها.

(وكالات)