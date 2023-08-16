لندن تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي الخريف المقبل

لندن: أمضى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك شهورا يقول إنه يريد أن تقود المملكة المتحدة العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيمه، وهذه الإستراتيجية تتبلور أخيرا.

وذكر أن سوناك يعتزم عقد قمة في وقت لاحق من العام الجاري، تهدف، لأول مرة، إلى جمع قادة العالم وكبار الرؤساء التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي في مؤتمر يدعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت مصادر مطلعة على الخطط إنه من المتوقع أن تتم دعوة الرئيس الأمريكي وقادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الآخرين، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات التكنولوجيا، منهم الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت” ساتيا ناديلا، والرئيس التنفيذي لشركة “أنثروبيك” داريو أمودي، والرئيس التنفيذي لشركة “ديب مايند” ديميس هاسابيس.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية، أن هناك نقاشا حول ما إذا كان ينبغي دعوة الصين وسط مخاوف من أنه قد يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الدولة الآسيوية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن القمة التي ستعقد في الخريف ستجمع بين “الدول الرئيسية، فضلا عن الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والباحثين، لدفع تحرك دولي مستهدف وسريع”.

وقالت المصادر المطلعة إن الحكومة تستعد للإعلان عن التفاصيل الكاملة للمؤتمر، بما في ذلك موعده ومكانه والمدعوين إليه، في الأسابيع المقبلة.

(د ب أ)