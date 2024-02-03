لندن تصف واشنطن بحليف “راسخ” بعد الغارات الأمريكية في العراق وسوريا

لندن: وصفت بريطانيا الولايات المتحدة اليوم السبت بأنها حليف “راسخ” وقالت إنها تدعم حق واشنطن في الرد على الهجمات، وذلك بعدما شن الجيش الأمريكي غارات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان “المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان راسختان. لن نعلق على عملياتهم، لكننا ندعم حقهم في الرد على الهجمات”.

وأضاف “نندد منذ فترة طويلة بنشاط إيران المزعزع للاستقرار في أنحاء المنطقة، بما في ذلك دعمها السياسي والمالي والعسكري لعدد من الجماعات المسلحة”.

(رويترز)