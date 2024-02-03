لندن تصف واشنطن بحليف “راسخ” بعد الغارات الأمريكية في العراق وسوريا

لندن: وصفت بريطانيا الولايات المتحدة اليوم السبت بأنها حليف “راسخ” وقالت إنها تدعم حق واشنطن في الرد على الهجمات، وذلك بعدما شن الجيش الأمريكي غارات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان “المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان راسختان. لن نعلق على عملياتهم، لكننا ندعم حقهم في الرد على الهجمات”.
وأضاف “نندد منذ فترة طويلة بنشاط إيران المزعزع للاستقرار في أنحاء المنطقة، بما في ذلك دعمها السياسي والمالي والعسكري لعدد من الجماعات المسلحة”.
(رويترز)
طبعا محور الشر ثلاثي الأضلاع هو بريطانيا وأمريكا وعصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين يا أبو العينين 🤨☝️🔥🐒🚀🐒🚀🔥🚀🚀🚀🚀
اللهم اكسر ظهر أمريكا وبريطانيا على يد روسيا والصين عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🌴🤲🌴🤲🌴🤲🌴🔥
امريكا تتصرف بعدوانية باعتبارها فوق القانون الدولي والعرف الإنساني تدعم بشكل سافر عملية إبادة شعب فلسطين التي تمارسها إسرائيل وتتباكي على المحتجزين فقط وتجر بعض الدول العربية لصفقة مشبوهة مع إسرائيل فهل ستكون كل هذه الممارسات بمنزلة ناقوس يهز ضمائر المتهادنين مع اسرائيل والمواطنين لحساباتهم الانانية ، ومن يفكر بالتطبيع معها مقابل بعض العطايا ونسيان الهوية والانتماء الديني والقومي والله هو الحكم
لندن تصف واشنطن بالحليف الراسخ وكأن لندن ليست هي واشنطن وواشنطن ليست هي إسرائيل وإسرائيل ليست هي فرنسا وفرنسا ليست هي إيطاليا واللائحة طويلة كلهم من طينة الكلاب , الذين يظنون أن التطبيع مع إسرائيل الإرهابية حرام والتطبيع مع فرنسا أو أمريكا أو إيطاليا حلال فهو إما يغطي الشمس بالغربال ليبعد عنه تهمة تطبيعه مع فرنسا أو أمريكا أو إنجلترا أو يظحك على نفسه بغير علم