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لندن تعلن تعليقا جزئيا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

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لندن: أعلنت بريطانيا الاثنين أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى “خطر واضح” من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر “يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة” بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.

وأوضح لامي، أن بريطانيا لا تزال تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.

وأضاف “دعوني أغادر هذا المجلس (مجلس العموم) مع التأكيد على أن المملكة المتحدة مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي”.

إحباط إسرائيلي

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي،اليوم الاثنين، إن قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وداعميها الإيرانيين.

(وكالات)

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