لندن تعلن تعليقا جزئيا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل- (فيديو)

لندن: أعلنت بريطانيا الاثنين أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى “خطر واضح” من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر “يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة” بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.

BREAKING: Foreign secretary David Lammy has announced the UK will halt some arms sales to Israel.

— Sky News (@SkyNews) September 2, 2024