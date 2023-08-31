لندن: روسيا تعرضت مؤخرا لما يعد أكبر هجوم عليها منذ بداية الصراع بطائرات مسيرة

صورة يُزعم أنها لمركبة مدرعة روسية أطلقت النار عليها طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من أندرييفكا، منطقة دونيتسك، بتاريخ 22 آب/أغسطس 2023.

لندن: أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن روسيا شهدت في ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية، ما يصل إلى خمس هجمات منفصلة بطائرات بدون طيار (درون) هجومية أحادية الاتجاه، فيما يعد أكبر هجوم على روسيا منذ بداية الصراع.

وجاء في التقييم اليومي المنشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أنه قد تم تسجيل انفجارات في موسكو وبريانسك وريازان، وأيضا في قاعدة بسكوف الجوية القريبة من الحدود مع إستونيا. ومن المحتمل أن يكون الهجوم الذي وقع في بسكوف، قد تسبب في إلحاق أضرار بالعديد من طائرات النقل العسكرية الروسية.

وذكر التقييم أنه خلال آب/أغسطس الجاري، شهدت روسيا وقوع 25 هجوما منفصلا بطائرات بدون طيار، حيث يكاد يكون من المؤكد أنها نُفذت بواسطة طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه.

ووصلت العديد من الطائرات بدون طيار إلى أهدافها، وهو ما يعني على الأرجح أن الدفاع الجوي الروسي يواجه صعوبة في رصدها وتدميرها.

من المرجح أن تعيد روسيا التفكير في وضع دفاعها الجوي بالمنطقة الواقعة بين أوكرانيا وموسكو، لكي تتعامل بشكل أفضل مع تلك الهجمات.

(د ب أ)