لندن.. فعالية لتأبين الأطفال ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة- (صور)

لندن: شهدت العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، مراسم تأبين للأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأقيمت الفعالية قبالة الشارع الذي يضم مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، ووضعت أزهار وألعاب وأحذية أطفال تحت إحدى الأشجار.

وتخلل الفعالية وقفة احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، مطالبين بوقف عاجل لإطلاق النار.

كما أطلق المشاركون هتافات تندد بإسرائيل وتتضامن مع الفلسطينيين من قبيل “إسرائيل دولة إرهاب” و”فلسطين حرة” و”العار لنتنياهو”.

وكذلك ندد المحتجون بدعم الحكومة البريطانية لإسرائيل، متهمين إياها بالمشاركة في “الإبادة الجماعية” بقطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفا و608 من الشهداء و50 ألفا و594 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية و أممية.

(الأناضول)