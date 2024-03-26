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لندن: “مزاعم” روسيا بشأن هجوم موسكو الإرهابي “محض هراء”

26 - مارس - 2024

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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لندن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، إن مزاعم روسيا بشأن وقوف الغرب وأوكرانيا وراء هجوم موسكو الإرهابي هي “محض هراء”.
وأضاف في منشور على منصة “إكس”: “نؤيد التصريحات الأمريكية التي توضح أن تنظيم “الدولة” هو المسؤول الوحيد عن هذا الهجوم“.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي على صالة حفلات في موسكو.
والاثنين، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو الجمعة إلى 139، بينهم 3 أطفال، وإصابة 182 شخصا.
وأعلن تنظيم “الدولة” الإرهابي، أن عناصره نفذوا الهجوم.

(وكالات)


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  1. يقول صحفي استقصائي:
    مارس 26, 2024 الساعة 9:09 م

    قلنا من البداية ان امريكا و بريطانيا و أوكرانيا و ربما اسرائيل هي من يقف خلف الهجوم الارهابي في موسكو .

    رد

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